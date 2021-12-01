«Он сказал, что у него там сын, и прошел в детскую зону»: В ТЦ на юго-востоке Москвы задержали педофила

Задержанный гражданин Узбекистана Хамид О. подрабатывал в Москве ремонтом.

В ТЦ на юго-востоке Москвы задержали педофила. Наряд полиции вызвали сотрудники детской площадки, увидевшие подозрительного мужчину. Все произошло вечером в воскресенье, 28 ноября.

- Мужчина забрался в бассейн с пластиковыми шариками, в который дети скатываются с горки, - рассказал корреспонденту KP.RU источник в правоохранительных органах. - Падавших в шарики детей этот мужчина подхватывал, делая вид, что он играет, хватал за интимные места. Потом отпускал. Объектами такого внимания были и девочки, и мальчики.

Сотрудникам ТЦ пожаловалась мама одной из девочек. 9-летняя Аня (имя изменено) только что рассказала маме, что сидящий в шариках дяденька хватал ее за грудь и интимные места. Буквально несколько минут понаблюдав за действиями указанного мужчины, администраторы поняли, что тот - педофил.

- Под надуманным предлогом мужчину пригласили в офис и там его заперли, - продолжает источник. - Правда, тот вел себя совершенно спокойно, вырваться не пытался. Покорно зашел в комнату и сидел, пока не приехали полицейские. У очевидцев даже сложилось впечатление, как будто он хотел, чтобы его поймали.

- Как он вообще попал на детскую площадку?

- В игровую зону зашел, сказав сотруднице, что у него там играет сын. Многие родители ждут своих детей в этой зоне, сидя за столиками. Поэтому подозрения такое объяснение не вызвало. Детей в этот момент на площадке было очень много.

В отделе полиции личность задержанного установили довольно быстро. Хамид О., 51 год, гражданин Узбекистана, уроженец города Бухара. Мужчина заявил, что в настоящий момент нигде не работает, ранее был в Москве разнорабочим. Также на одном из сайтов висит его анкета - предлагает услуги по ремонту квартир. В российской столице живет уже более четырех лет. Зарегистрирован в хостеле на другом конце Москвы, в Мякинино. Проживал ли он там на самом деле - устанавливается.

- Ранее мужчина судим не был, - уточняет источник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (наказание по ней - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет).