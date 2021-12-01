Бизнесмен покончил с собой на глазах у бывшей девушки в парке Воробьевы горы

Сперва мужчина хотел убить возлюбленную, но передумал и покончил с собой

Кровавая драма развернулась накануне вечером, 30 ноября, в московском парке Воробьевы горы. Вечером 28-летняя Мария К.*, сотрудница Института химической физики РАН, вышла с работы и направилась к метро. По пути ее окликнул знакомый голос, девушка увидела позади себя 43-летнего бизнесмена Ивана С.* Ранее Маша и Ваня встречались, но вот уже как полгода назад девушка решила закончить их отношения. Новость о разрыве Иван воспринял очень болезненно. Вчера мужчина подкараулил Машу после работы. Между молодыми людьми завязалась словесная перепалка. В ходе ссоры, мужчина грозился убить Марию и уже был готов на страшный поступок, но передумал.

«В полицию поступило сообщение о самоубийстве в районе парка Воробьевы горы. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в парке тело 43-летнего Ивана С.* На месте находилась свидетель происшествия, бывшая девушка мужчины 28-летняя Мария К.*» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время следователи работают с Марией и устанавливают все детали происшествия.

*Имена изменены