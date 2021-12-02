Чек-лист по выбору «умной» квартиры в новостройке

ЖК «Аквилон BESIDE»

Выбор жилья – процесс очень непростой. Удовольствие это не из дешевых, и если встал вопрос приобретения жилплощади, то нужно продумать все детали, ведь подчас факторы, определяющие комфорт проживания в будущем, играют не менее важную роль, чем место расположения дома и инфраструктура вокруг.

Современный покупатель уже вряд ли обратит внимание просто на «бетонную коробку». Требования клиентов растут, и отвечать на эти вызовы могут только застройщики, которые идут в ногу со временем.

Что же должно быть в новостройке «здорового человека», который хочет получить максимум условий для жизни и при этом не переплачивать за статусы? Разбираемся с экспертами одного из крупнейших застройщиков страны – Группы Аквилон. Компания работает с 2003 года и входит в топ-20 крупнейших застройщиков страны.

Кстати, их слоган звучит так: «Мы сделали ваши метры разумными». Это как раз то, о чем мечтает каждый покупатель. Ведь только начав жить в квартире, понимаешь, как важны правильная планировка, свет, шумоизоляция.

Технология SOUND STOP

Душевное спокойствие напрямую связано с комфортом проживания. Городская среда полна шума, и дома хочется тишины, чтобы в личное пространство не вторгались звуки уличной сирены или соседского перфоратора.

Звукоизоляция – это не только вопрос качества отдыха. Шум считается серьезной проблемой мирового масштаба, влияющей на здоровье.

Поэтому при выборе жилья стоит обращать особое внимание на то, как решается данная проблема на этапе строительства. Ведь потом устранить ее будет почти невозможно.

Стандартных способов часто оказывается недостаточно, а вот дополнительная шумоизоляция внутренних перегородок и межэтажных перекрытий позволяет надежно запечатать посторонние шумы.

О чем должен позаботиться застройщик, чтобы в доме было тихо:

• дополнительный звукоизоляционный слой в стяжке пола;

• шумозащитные окна;

• технические помещения (насосные, ИТП, ГРЩ) должны располагаться в подвальных этажах и не граничить с жильем;

• для вентиляции квартир применяться малошумное оборудование.

Еще один полезный строительный лайфхак от Группы Аквилон – это индивидуальные вентиляционные клапаны в каждой жилой комнате. Они монтируются в стене, между окном и радиатором. Чистый воздух идет через фильтр, который поглощает звуки и все запахи с улицы, и прогревается от радиатора.

Увеличенные окна

Поверьте, это не только красиво и современно, но и очень функционально.

Первое: окна с увеличенными проемами добавляют изюминку квартире и расширяют возможности для дизайнерского оформления. А само пространство визуально увеличивается.

Второе и, пожалуй, главное: чем больше окна, тем больше естественного света. За счет увеличенной площади оконных блоков достигается максимальный уровень инсоляции квартир – важной характеристики, которая также отвечает за комфорт проживания. Степень освещенности квартир достигается за счет многих показателей (положение дома относительно соседних построек, этажность, тип стеклопакета, размер и формы оконных проемов). Очень важно обратить внимание на этот параметр, чтобы потом не оказаться в квартире, куда солнце заглядывает только по праздникам.

Увеличенные окна – это стандарт Группы Аквилон, они устанавливаются во всех новых проектах. Например, в ЖК «Аквилон Beside» на Рязанском проспекте в Москве применяем окна высотой 1800 мм и шириной 2200 мм. В то время как габариты стандартного окна в панельном доме составляют примерно 1300 на 1400 мм.

Благодаря такому решению квартиры имеют отличные видовые характеристики. В ЖК «Аквилон Митино» глаз порадуют просторы Новогорского лесопарка, а в ЖК «Аквилон PARK» в Новой Москве – живописные пруды.

ЖК «Аквилон Митино» и вид на Новогорский лесопарк

Так что берем за правило: большие окна усиливают видовые характеристики и в целом эстетику всего пространства. А значит, в будущем, когда возникнет идея расширяться, у вас будет изюминка, которая позволит продать свои квадратные метры по очень выгодной цене.

Класс энергоэффективности «А+»

Эта градация указывает на потребление энергии. Чем показатель выше, тем разумнее в доме решается этот вопрос.

«А+» является высочайшим классом энергоэффективности домов. То есть такие строения не будут требовать увеличенного расхода тепла за счет умных технологий, которые применялись на этапе строительства.

Наши эксперты из Группы Аквилон подсказывают, что достигается показатель «А+» за счет улучшенного утепления стен и кровли здания.

По строительным нормативам в Москве толщина стен должна составлять не менее 130 миллиметров. В новостройках «Аквилон» применяется собственная разработка – энергоэффективная технология «Термо-S». Стены в домах утепляются сверх норматива, и их толщина увеличивается до 180 мм. Обязательно используются энергоэффективные окна, а в домах устанавливаются индивидуальные тепловые пункты.

Termo-S

Как итог – технология «Termo-S» позволяет снизить теплопотери жилого дома до 50 процентов, что отражается на кошельке жильцов. Температура в каждой квартире контролируется умной системой, за счет этого не бывает перетопов. Эти ситуации хорошо знакомы жителям «хрущевок», когда спастись от жары помогает только открытая форточка.

В итоге расходы на отопление в новостройках класса «А+» снижаются примерно на 40% – это сразу двойная забота: о своем кошельке и экологии, что очень важно в современном мире. Например, ЖК «Аквилон PARK» имеет золотой сертификат главного экостандарта России – GREEN ZOOM.

ЖК «Аквилон PARK»

Еще один примечательный момент: помните, чуть выше мы говорили про вентиляционные клапаны. Они играют важную роль в поддержании микроклимата в квартире. В помещение постоянно поступает свежий воздух, но при этом тепло не выходит на улицу, как при открытой форточке.

«Умная» система inHOME

Понятие «умный дом» пришло к нам из-за рубежа. Сегодня эти технологии так или иначе присутствуют в жизни каждого человека: кто-то может запускать кофе-машину или робот-пылесос с мобильного телефона, у кого-то за быт отвечает голосовой помощник. В современных новостройках, которые действительно спроектированы для комфортной жизни, понятие «умный дом» гораздо шире.

Умная система inHOME

Оно включает в себя заботу о безопасности жильца, экономию его бюджета и, конечно же, высвобождение свободного времени. Все эти технологии объединила в себе «умная» цифровая экосистема inHOME-2021, которая внедряется во все новые проекты Группы в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Архангельске и Северодвинске.

Что должна включать современная система «умный дом»:

- Умные счетчики. Они установлены на инженерных сетях (ГВС, ХВС, электричество). Они автоматически собирают показания по факту потребления, дают возможность дистанционной оплаты счетов и контроля за расходами.

- Датчики защиты от дыма. Они реагируют на малейшие раздражители и предупреждают о возгорании.

- Датчики от протечек. Это специальная система, которая устанавливается на водопроводных труба. В случае протечки подается сигнал для моментального перекрытия воды в квартире.

- Режим stand by. С его помощью можно отключить любую розетку или вовсе перевести квартиру в энергосберегающий режим на время отъездов. Позволяет существенно сэкономить и делает жизнь безопаснее.

- Персональный лифт. С помощью приложения inHOME можно вызвать лифт на свой этаж. При этом кабина будет двигаться без остановок. Актуальное решение, которое поможет соблюдать социальную дистанцию.

- IP-домофония с мобильного. Открыть дверь или шлагбаум на территорию ЖК можно со своего смартфона. А еще в любой момент подключиться к камерам видеонаблюдения на территории ЖК.

Отделка white box

Слышали расхожую фразу: «Делали ремонт, чуть не развелись»? В этом вопросе не лишним будет пропустить несколько этапов, поэтому целесообразнее выбирать white box. Это решение позволит сэкономить не только деньги, но и нервы.

Что входит в отделку white box?

- покраска стен,

- стяжка пола,

- разводка электричества с установкой розеток и выключателей,

- интегрированные разъемы для интернета, телефона и антенны,

- установленные цифровые счетчики с автоматической передачей данных и другие девайсы,

- качественные радиаторы отопления со встроенными терморегуляторами.

Отделка white box

В чем выгода покупателя?

- не придется возиться с черновой отделкой, а значит, вы экономите время и деньги;

- получаете квартиру с минимумом строительной пыли и грязи;

- с получением ключей можно сразу приступить к выбору дизайна, отделочных материалов и мебели.

В Группе Аквилон придерживаются золотого правила – сделать жизнь клиента проще и лучше. Именно поэтому все квартиры передаются дольщикам с предчистовой отделкой white box. А для тех, кто не хочет возиться с ремонтом, есть готовые решения отделки под ключ в трех цветовых стилях Sand, Graphite и Terra.

Общественные пространства в собственности жителей

Мир меняется каждую секунду. Совсем недавно мы не представляли, как можно работать из дома, сегодня каждый второй испытал на себе все прелести удаленки. Стали пользоваться спросом коворкинги, где можно комфортно провести рабочий день. А если подобный мини-офис находится в твоем доме, это решает сразу множество задач.

Общественные пространства давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека. В «умной новостройке» должны быть функциональны квадратные метры не только в квартире, но и в подъезде.

Группа Аквилон уже несколько лет занимается развитием общественных пространств. Для детей предусмотрены обустроенные зоны «Аквилон Kids», которые находятся на первых этажах домов.

Причем жители вместе с УК сами решают, как распорядиться этим помещением: устроить детский праздник или развивающие занятия, а может, просто поиграть, если дождь за окном.

В крупных проектах застройщика на первых этажах имеются спортивные залы «Аквилон Fitness», причем тренировки для жителей бесплатны.

ЖК «Аквилон Митино»

«Разумные метры»

Хорошая квартира – удобная квартира. Запрос на функциональность неизменно растет. Учитывая цены на жилье в мегаполисах, непозволительная роскошь, когда пара квадратов просто «теряются» в коридоре или остаются не использованы из-за ошибок планировки.

Выбирайте застройщика, для которого принцип проектирования «разумных метров» – это не пустой звук. В квартире должно быть максимум полезной для жизни площади.

Это специальные ниши для встроенной мебели и систем хранения, минимум длинных узких коридоров, комнаты правильной формы, объединенные кухни с гостиными, четко проработанные функциональные зоны (гостевая, личная, рабочая, детская).

Балкон – это особая зона в любой квартире, но у кого-то он служит кладовой, а у кого-то – местом для релакса. Многое зависит от исходных данных, чем больше этот островок свободы, тем лучше.

Например, в комплексе «Аквилон Митино» спроектированы балконы глубиной 1,4 метра. На этой площади легко организовать чилл-зону, оранжерею или рабочий кабинет.

Заключение

Глядя на все эти требования, возникает резонный вопрос – нужно быть олигархом, чтобы позволить себе «умные квадратные метры»?

Вовсе нет! Данные стандарты сегодня соблюдаются и в новостройках комфорт-класса. Главное, не идти на компромиссы в таком важном вопросе, как подбор недвижимости для себя и своей семьи.