В спорткомплексе в Некрасовке появится бассейн из нержавеющей стали

Фото: stroi.mos.ru

Осенью 2022 года на юго-востоке столицы в районе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» откроется спорткомплекс площадью более 21 тысячи квадратных метров. Здесь можно будет не только тренироваться всем желающим, но и устраивать соревнования минимум по десяти видам спорта - от хоккея и плавания до шахмат и мини-футбола.

«В будущем спорткомплексе на территории ТПУ «Некрасовка» на 20% выполнено остекление наружного контура, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - При этом полностью завершено остекление в зоне бассейнов, что позволяет строителям приступить к устройству декоративных алюминиевых фасадных панелей. Кроме того, начался монтаж системы водоподготовки бассейна».

Фото: stroi.mos.ru

Напомним, впервые в создаваемом по госпрограмме «Спорт Москвы» комплексе появится бассейн из нержавеющей стали. Среди преимуществ этого материала - долговечность, удобство монтажа и качество воды. Внутри здания также разместятся скейт-парк и памп-трек, крытый каток с ледовым полем, зал для сухого плавания. В развивающемся жилом районе будет работать единственный на сегодня зал и открытая площадка для экстремальных видов спорта и скалолазания, оснащенные необходимым спортивным снаряжением для занятий.

Фото: stroi.mos.ru

«Ранее мэр Москвы Сергей Собянин упоминал, что за последние десять лет в Москве построили свыше 140 крупных объектов спорта, - добавил Рафик Загрутдинов. - Это футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, стадионы и дворцы спорта. Разумеется, везде создается доступная среда для маломобильных жителей».