Деловой центр, бассейн на крыше и яблоневый сад: каким будет «ТПУ Парк Победы»

Транспортно-пересадочный узел «Парк Победы» с перехватывающими парковками и многофункциональным комплексом на западе столицы планируется ввести в 2025 году. Фото: Москомархитектура

Транспортно-пересадочный узел «Парк Победы» с перехватывающими парковками и многофункциональным комплексом на западе столицы планируется ввести в 2025 году. Об этом стало известно 1 декабря в ходе Архитектурного совета Москвы.

Строительство ТПУ «Парк Победы» начнется в 2022 году на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово. Фото: Москомархитектура

Разгрузить магистрали

Строительство ТПУ «Парк Победы» начнется в 2022 году на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово. Его площадь составит более 200 тысяч квадратных метров. Он объединит Арбатско-Покровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро, потоки троллейбусных и автобусных маршрутов - этим самым позволит пассажирам сократить время. К тому же за счет перехватывающих парковок разгрузятся магистрали.

Его площадь составит более 200 тысяч квадратных метров. Фото: Москомархитектура

В настоящее время станцией метро «Парк Победы» час пик пользуются около 2500 человек, ожидаемый поток – 6000. Для водителей, которые планируют оставлять машину и пересаживаться на метро, создадут перехватывающую парковку. Будут созданы остановочные павильоны и навесы, диспетчерская троллейбусов на противоположной стороне улицы Барклая.

Он объединит Арбатско-Покровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро, потоки троллейбусных и автобусных маршрутов - этим самым позволит пассажирам сократить время. Фото: Москомархитектура

Многофункциональный комплекс с бассейном

Проект включает возведение многофункционального комплекса, в состав которого войдет торгово-развлекательный центр, 35-этажный деловой центр и апартаменты с подземным паркингом. Вокруг будет создана прогулочная зона.

Ранее в проекте было предусмотрено, что транспортно-инфраструктурные объекты и прогулочную зону объединит стеклянная панорамная пешеходная галерея длиной более 300 метров. В настоящее время данный вопрос в стадии проработки, поскольку есть сложности с организацией такого перехода из-за перепада рельефа.

В настоящее время станцией метро «Парк Победы» час пик пользуются около 2500 человек, ожидаемый поток – 6000. Фото: Москомархитектура

- Мы учитывали высоту комплекса, чтобы он не «портил» Парк Победы и соседние здания. Офисные башни объединены «мостом». На крыше многофункционального центра будут размещаться летние кафе, зоны для фитнеса, бассейн. Комплекс будет окружен яблоневым садом, - сказал Тимур Башкаев, руководитель «Архитектурного Бюро Тимура Башкаева».

Сам Тимур Башкаев говорит, что 35-этажный деловой центр за счет сложной формы выглядит немного агрессивно и пафосно, однако многофункциональный центр специально сделан ниже и мягче.

Проект включает возведение многофункционального комплекса, в состав которого войдет торгово-развлекательный центр, 35-этажный деловой центр и апартаменты с подземным паркингом. Вокруг будет создана прогулочная зона. Фото: Москомархитектура

- Гостиница будет жемчужно-перламутровым цветом, а все остальные здания в более холодных цветах, - рассказал Тимур Башкаев.

Торговый центр будет двухэтажный, в нем кроме магазинов появятся точки питания, куда смогут прийти не только покупатели, но и работники делового центра. Предусмотрена трехэтажная парковка. В проекте значится комплекс апартаментов, которые будут иметь видовые балконы на Парк Победы. В ходе Архитектурного совета Москвы, возникли вопросы на счет использования бассейнов в зимнее время, о благоустройстве территории. Именно поэтому до начала строительства в проект будут внесены корректировки.

- Сейчас давать положительное заключение мы не будем. Дадим продолжить работу – с комментариями по транспортной схеме, геометрии проекта, реализуемости решений, благоустройству и парковой зоне вокруг. Проект расположен в знаковом месте столицы, так что надо продолжить консультации, — сказал Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы.