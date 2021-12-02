Владимир Ефимов: Резиденты технополиса «Москва» пополнили бюджет почти на четыре миллиарда рублей

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За первые девять месяцев 2021 года резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличили поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней почти на 40%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Резиденты столичной особой экономической зоны за первые три квартала 2021 года уплатили налоги на сумму свыше 3,9 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Это на 38,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 23,8 процента больше, чем за первые девять месяцев 2019 года. Суммарный объем налоговых платежей резидентов за все время работы в ОЭЗ Москвы превысил 15,6 миллиарда рублей».

Среди полученных налоговых льгот, сумма которых за девять месяцев 2021 года превысила 407 миллионов рублей, более 95 процентов приходится на льготы по уплате налогов в бюджет столицы. Всего за время работы резиденты сэкономили более 3,4 миллиарда рублей за счет налоговых преференций особой экономической зоны Москвы.

«На каждый рубль предоставленных налоговых льгот в ОЭЗ Москвы за первые 9 месяцев 2021 года пришлось порядка 53 рублей инвестиций», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Инвесторов привлекает к работе в особой экономической зоне столицы много разных преференций. Например, они получают существенную поддержку проектов в виде освобождения от налогов на землю, имущество, транспорт, за счет десятикратно сниженного налога на прибыль. Это позволяет компаниям вкладываться в производство высокотехнологичной продукции, развивая экономику города.