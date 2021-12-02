Владимир Ефимов: Несырьевой экспорт Москвы в страны Ближнего Востока вырос на 42 процента

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

С января по август 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Ближнего Востока достиг 1,4 миллиарда долларов, что на 42% больше, чем те же месяцы прошлого года. Для сравнения: в январе-августе 2020 года экспорт Москвы в регион составлял более одного миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Из российской столицы в страны Ближнего Востока везут много разных товаров – от косметики и газировки до высокотехнологичного оборудования.

«Поставки промышленной продукции Москвы стали в этом году основным драйвером роста в структуре несырьевого неэнергетического экспорта в страны Ближнего Востока, - отметил заммэра. - На продукцию агропромышленного комплекса приходится 878,8 миллиона долларов, а на промышленный экспорт – 562,4 миллиона долларов. При этом поставки промышленной продукции увеличились в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем в два раза, а рост экспорта агропромышленного комплекса составил 19,3%».

Столица сегодня экспортирует товары несырьевого неэнергетического сектора во все 15 стран Ближнего Востока - Бахрейн, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Палестину, Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию, ОАЭ и Йемен. На долю Москвы приходится 10,5% общероссийского несырьевого экспорта. По этому показателю столица уступает лишь Ростовской области. В число ключевых стран-покупателей продукции в регионе входят Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия и Израиль. На эти страны приходится 64,4% экспорта на Ближний Восток.

«Среди основных поставляемых товаров в страны Ближнего Востока – пластмасса и различные изделия из неё, электроустройства и аппаратура связи, оптика, измерительные приборы и медтехника, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Практически все перечисленные товары и товарные категории показывают положительную динамику».