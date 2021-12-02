Неизвестные «заминировали» школу от имени скандального блогера, избившего девушку на стриме

Блогер Mellstroy. Фото: YouTube

Накануне днем, 1 декабря, на электронную почту ФСБ России по Санкт-Петербургу пришло электронное письмо с сообщением о минировании школы № 27. Неизвестный «минер» представился именем скандально известного блогера - Mellstroy, он же Андрей Бурим. Мужчина ведет треш-стримы и «прославился» на всю страну в октябре прошлого года, когда в прямом эфире ударил головой об стол модель Алену Ефремову. Дело дошло до суда, где Андрея за избиение девушки приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы.

Автор письма с угрозами подписался именем Андрея Бурима и даже прикрепил ссылку на его аккаунт в инстаграме. Оперативники в считанные минуты установили, что письмо было отправлено из школы в подмосковных Мытищах.

«В ходе проверки поступившего сообщения о минировании школы было установлено, что неизвестный хулиган написал письмо прямо из здания школы в Мытищах. Почему письмо адресовано в Санкт-Петербург - загадка. Оперативные службы провели эвакуацию школы и проверили все здание, каких-либо взрывных устройств или подозрительных предметов обнаружено не было.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Хотел ли какой-то школьник просто сорвать уроки или специально намеревался устроить проблемы треш-блогеру Андрею Mellstroy - в настоящий момент неизвестно. Сейчас хулигана ищут, установить личность отправителя письма - вопрос времени.