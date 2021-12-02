Северо-Восточная хорда в Москве: Около метро «Ботанический сад» открылась эстакада

В столице продолжается строительство хордовых магистралей. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице продолжается строительство хордовых магистралей. Четыре скоростные трассы - Юго-Восточная, Северо-Восточная, Северо-Западная хорды, а также Южная рокада - должны соединиться между собой в 2023 году.

Движение по эстакаде основного маршрута Северо-Восточной хорды от станции МЦК «Ботанический сад» до Сельскохозяйственной улицы открыл сегодня, 2 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Построен еще один участок Северо-Восточной хорды, сложный, - сказал мэр. - Эстакада в 1,5 километра, гигантская, которая еще продвинула Северо-Восточную хорду к завершению этого проекта. Осталось примерно полгода для того, чтобы завершить полностью строительство Северо-Восточной хорды и соединить всю эту линию от Бусиновской развязки до Косинской. Таким образом, город получит возможность проезда от МКАД до МКАД минуя центр».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Эстакада на Северо-Восточной хорде проходит от Березовой аллеи, пересекает Сельскохозяйственную улицу, частично над проезжей частью проезда Серебрякова, над станцией метро «Ботанический сад».

Длина маршрута - 1,5 километра. На нем - 6 полос движения, по 3 в каждом направлении.

Сегодня также запустили наземный участок основной трассы СВХ от проезда Нансена до Берёзовой аллеи (1 км).

Всего на отрезке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе построили 22,6 километра дорог. Сюда входят:

- 3 эстакады основного хода и 2 эстакады съезда общей длиной 5,615 километра;

- реконструкция моста через реку Яуза длиной 31,39 метра;

- три моста через реку Лихоборка общей длиной 148,3 метра.

Одновременно реконструировали подземный пешеходный переход около станции метро «Ботанический сад». Здесь обновили два выхода, построили дополнительный лестничный сход, пандус, а также лифт для инвалидов и мам с детскими колясками. Помимо этого, в районе дома 16, строение 1 на Сигнальном проезде проложили пешеходный тоннель.

Полностью СВХ планируется запустить к 2022 году. Она пройдёт от трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» до Косинской эстакады (развязки на пересечении МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы) и далее за МКАД – до строящейся трассы М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Эстакада ускорит поездки водителей между проспектом Мира (Ярославское шоссе) и транспортной связкой на пересечении с Северо-Западной хордой. При этом им больше не нужно тратить время на объезд через проезд Серебрякова, улицы Снежная и Вильгельма Пика.

Кроме того:

- разгрузятся дороги в северной части города, включая Ботаническую и Сельскохозяйственную улицы, Сигнальный проезд, Берёзовую аллею, улицу Вильгельма Пика и др.;

- транспорт станет комфортнее для более чем 350 тысяч жителей районов Свиблово, Останкинский, Ростокино, Отрадное;

- появился удобный подъезд к ТПУ «Ботанический сад» и «Владыкино».