Мозгов, разумеется. Не солнечное. Все непричастные начинают подводить итоги года и критиковать тех, кто весь этот год работал. Даже не критиковать – травить, клеветать, кликушествовать. Хотя, если разобраться, психологического состояние даже самых отпетых оппонентов здесь не при чем. Просто такие «вехи», как ежегодный День борьбы со СПИДом, – отличный повод отчитаться перед международными спонсорами о проделанной работе.

Напомнить о себе. Ударить в колокола. Спасти Россию от «эпидемии» ВИЧ, о которой как-то подзабыли на фоне COVID-19. Ну и наварить немного на продаже Родины, ее интересов, имиджа и людей.

Вот и пошли сезонные вбросы про «катастрофу» со СПИДом в России.

Опять в России «появилось» 1,5 млн больных СПИДом.

Магическая цифра. На самом деле нет и миллиона. Но это никого не волнует. Врать, так по-черному.

Опять мы на последних местах и рядом с нами только Африка.

Что вы вообще знаете про Африку?

Цитата ТАСС:

«В настоящее время в ЮАР, население которой достигает 59,6 млн человек, насчитывается 7,7 млн больных СПИДом, или почти 13% от общего числа жителей. При этом в возрастной группе 15-49 лет эта цифра достигает 18,7%. По данным статистической службы ЮАР, в стране от СПИДа ежегодно умирают 10% больных (72 тыс. человек) от общего числа умерших носителей ВИЧ в мире».

Вот точно Россия – не Африка.

Почему же тогда у нас всё «ТАК ЖЕ плохо»?

Потому что, как и во всех прочих проявлениях, к России применяются даже не двойные, а тройные стандарты.

С одной стороны, количество инфицированных в России в системе Роспотребнадзора завышается за счет тотального учёта каждого лабораторного теста, вместо конкретных людей, которым поставлен диагноз ВИЧ. А тесты могут дублироваться. Так что цифры получаются заведомо завышенными.

С другой стороны, в странах ЕС статистика формируется при низком и крайне низком охвате населения тестированием на ВИЧ (3 - 5%), так что результаты оказываются явно заниженными. Уже сейчас в большинстве случаев постановки диагноза фиксируется поздняя стадия развития заболевания. На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции ситуация только ухудшилась: охват обследованием на ВИЧ в Европе рухнул вдвое. В каких-то странах это уже всего около 2% населения.

И если эта тенденция продолжится, то регистрировать в Европе скоро будут только самых безнадежно больных. Или исключительно умерших. Зато статистика по инфицированным ВИЧ наверняка улучшится…

Для сравнения, в России, которая всегда была на позиции раннего выявления ВИЧ-инфекции, охват тестированием даже в 2020-м, пандемийном году – 24,6% населения. И это – на порядок выше, чем в Европе. Так что, если экстраполировать нашу практику тестирования на европейскую ситуацию, то даже страшно представить, какой на самом деле уровень поражения ВИЧ сейчас в Женеве, Амстердаме, Лондоне, Берлине или любом другом Роттердаме.

Но кого это останавливает? Зачем смотреть на больную Европу или Америку? Главный враг – Россия. И именно там – эпидемия СПИДа!

Не бьются общие цифры? Подбираем исключения, как бы ещё сложить, умножить, там - разделить, провести исследование. Новые жертвы плутовской пропаганды сегодня – Кемеровская и Иркутская области. Там якобы СПИД косит всех без разбора – от горняков до рыбаков. «Ужас-ужас»! Но сравните, например, Кузбасс с Сан-Франциско (с ВИЧ живет около 1,8% населения) или с Вашингтоном (округ Колумбия), где инфицировано вирусом до 2,5% населения, то есть фактически каждый 40-й житель.

Да и в целом, если сравнить США с Россией, то окажется, что в Штатах только от СПИДа умерло больше больных, чем у нас сейчас находится под наблюдением, а общее число смертей среди людей с ВИЧ в США может, по мнению отдельных экспертов, достигать полутора миллионов, что в 4 раза больше, чем число умерших больных ВИЧ-инфекцией в России.

Реальная распространенность ВИЧ в Кемерово на конец 2020 года, конечно, тоже очень большая – 1,25%, что в 2,5 раза превышает среднероссийский показатель, но всё же и в 2 раза меньше, чем в Вашингтоне.

Более того, если взять показатель распространенности ВИЧ-инфекции в мировых столицах в сравнении с остальной территорией стран, к которым они относятся, то о Москве следует упомянуть как о феномене современного мирового здравоохранения: распространенность ВИЧ-инфекции в Москве в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России.

Так что Москва - не Вашингтон. Но именно больной хочет лечить здорового. Боже, спаси нас от таких «докторов»!

И, кстати, об «эпидемии». Обычно это процесс, который захватывает все большую территорию и ведет ко все большему количеству жертв. Так вот, в России какая-то странная для «страшной» эпидемии ситуация: в период с 2017-го по 2020-й год, по данным официальной статистики, число новых случаев ВИЧ-инфекции уверенно снижается – с 86 тысяч человек в 2017 году до 60 тысяч человек в 2020 году.

Но академику Покровскому, например, это снижение не нравится: плохо работаете. Вот «если бы в России борьба с ВИЧ/ СПИД планировалась по иному сценарию, как, например, в Германии или во Франции, где презервативы выдают по рецепту бесплатно, – не сомневается академик, – у нас были бы такие же низкие показатели заболеваемости…»

И опять – сказка про белого бычка: мол, зачем тратить деньги на тестирование и лечение, так денег на всех не напасешься, а лучше дать дотации на презервативы и научить молодежь «безопасному сексу» и умеренному наркоманству.

Короче, трудно врать, когда знаешь правду. Но легко, когда нет совести.

Зачем все эти ежегодные вспышки фальшивой тревоги по поводу гибели России от СПИДа, сетования о многомиллиардных потерях экономики и бюджета, стенания о тяжкой судьбе наркоманов и геев, терпящих гнет тоталитарного режима? Чтобы получить очередные «печенки» в виде международных грантов. Чтобы привлечь внимание аудитории к своим уважаемым и не слишком уважаемым фондам и СМИ. Чтобы сохранить свое личное благополучие, потешить всё эго и счета в сытом западном мире, который хоть и попахивает всякой дрянью, но все роднее, чем кузбасская пыль.

Нет-нет, мы ни на кого не намекаем – мы же интеллигентные люди. Соблюдаем правила игры. Мы никого не оскорбляем, ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы вообще всегда должны только оправдываться. Надеяться, что правда победит. Улыбаться, когда плюют в глаза. Терпеть, когда бьют ниже пояса.

А мы всегда должны только оправдываться. Надеяться, что правда победит. Улыбаться, когда плюют в глаза. Терпеть, когда бьют ниже пояса.

Не надоело?

На фоне истерии по поводу «эпидемии» ВИЧ который год подряд к нам в страну затаскивают гнилые идеи терпимости к наркоманам, полового просвещения детсадовцев и младших школьников, стирания сексуальных граней в жизни подростков. От СПИДа, мол, должны защитить не профилактика и нравственность, а презервативы и одноразовые шприцы.

Что же они соседей-то наших не защитили? Если Украина це Европа, то худшей рекламы западному секс-просвету и методикам борьбы со СПИДом и не придумаешь.

Вот официальные данные по наиболее пораженным регионам (по числу лиц, состоящих на диспансерном учёте):

• Одесская область - 1020,7 на 100 000 населения

• Днепропетровская область - 879,2 на 100 000 населения

• Николаевская область - 740,7 на 100 000 населения

Но в Украине на ВИЧ обследовано всего 6% населения, а по части территорий и того меньше - около 3 - 4%. Это до коронавируса, в 2019-м.

Даже по официальным оценкам Центра общественно здоровья страны, около 40% людей с ВИЧ на Украине не знают про свой ВИЧ статус. Живут «нормальной жизнью», пока не станет совсем плохо.

Добавим недостающие 40% к данным о числе лиц, состоящих под диспансерным наблюдением – получается, что в Одесской области ВИЧ у 1,4% населения, в Днепропетровской – 1,2%, в Николаевской около 1%.

А ведь Украина в наивности своей старательно использовала все лучшие американо-европейские методики по борьбе с ВИЧ. Ну, может быть, по бедности презервативов и одноразовых шприцев на всех не хватило…

Версия о том, что подросткам не хватает профилактического секс-просвещения, легко разбивается цифрами и фактами. В России, где государство не допускает в школах официальной секс-пропаганды, молодежь заражается ВИЧ минимально, ее доля среди общего числа случаев незначительна. Если в конкретных цифрах, то молодые люди в возрасте до 20 лет в РФ вдвое реже заражаются ВИЧ, чем в Европе (1,3%, против 2,3% в странах ЕС).

И это всё, что нам нужно понять о СПИДе. Мы, слава Богу, не Европа. И не Америка. И уж тем более не Африка. А потому - выживем…

Если, конечно, не будем слушать предателей - норм, границ, ответственности, семьи, страны.