«Играли в прививки от коронавируса»: в московской школе первоклашка сделал укол однокласснице

Московский школьник на уроке уколол одноклассницу шприцем с неизвестным веществом Фото: Shutterstock

Какие времена, такие и игры. В разгар пандемии о том, что такое коронавирус и почему нужны прививки, знает каждый карапуз, что уж там говорить про школьников. Но, похоже, родителям пора объяснить детям, что вакцинация – это не игрушки. На днях двое московских первоклашек превратили в прививочную школьный туалет.

Все случилось в московской школе 1508, что в районе Измайлово. Во время переменки семилетний Вова* (здесь и далее имена детей изменены, прим. ред.) показал своей однокласснице Ане медицинский шприц, который он принес в школу из дома. Первоклашка заверил, мол внутри не вода, а настоящая вакцина от коронавируса, без которой Ане просто не жить. Поначалу девочка отказывалась от подозрительной прививки, но после уговоров все-таки согласилась.

- Ученик первого класса во время переменки в туалете сделал укол своей однокласснице. О случившемся девочка рассказала маме, которая обратилась с заявлением в полицию, - сообщил сайту kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Перепуганная родительница нашла на руке дочки след от укола и сразу же позвонила 02. В итоге игра двух первоклашек обернулась доследственной проверкой.

- Известно, что шприц ребёнок принес в школу из дома. Взял он его без ведома родителей. Что именно он ввел однокласснице во время укола, установит экспертиза, - добавил источник в следствии.