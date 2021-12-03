Оживший «Щелкунчик» и сани Деда Мороза из кубиков Lego: ЦДМ на Лубянке приглашает на новогоднюю сказку

С 3 декабря по 9 января главный детский универмаг страны - «Центральный Детский Магазин на Лубянке» открывает новогодний сезон. Маленьких и взрослых посетителей ждет атмосфера волшебства и новогодних чудес: в стенах ЦДМ «ожила» самая любимая зимняя сказка всех времен «Щелкунчик». Именно она стала главной темой новогоднего убранства магазина и лейтмотивом «Снежного шоу», которое ежедневно можно будет увидеть в главном атриуме ЦДМ. Входы в магазин украшают елочные игрушки, принцессы и солдатики, а со стороны улицы Рождественка посетителей встречает гигантская подарочная коробка с большим красным бантом.

В центре главного атриума установлена 12-метровая елка, вокруг которой расположилась рождественская ярмарка. В праздничных шале можно найти самые разнообразные подарки и новогодние украшения: елочные игрушки, имбирные пряники, рождественские венки, наборы угощений и многое другое. Здесь же маленькие посетители могут прокатиться на настоящей карусели с лошадками. А любители конструкторов наверняка оценят сани Деда Мороза, собранные из 250 тысяч кубиков Lego. Весит такой «новогодний транспорт» почти 730 килограммов! Подобных моделей в мире существует всего четыре, и одна из них приехала в российскую столицу.

- Новогодний ЦДМ на Лубянке всегда был и остается символом волшебства и сказки, ярким новогодним приключением для всей семьи, которое мы ежегодно организуем в преддверии самого любимого праздника нашей страны, - отметил управляющий ЦДМ на Лубянке Александр Копанев. - С радостью приглашаем взрослых и детей окунуться в атмосферу прекрасной сказки «Щелкунчик» и стать участниками незабываемого новогоднего шоу.

Еще одна новогодняя традиция «Центрального Детского Магазина на Лубянке», ежегодно радующая юных гостей, - приемная деда Мороза. С 1 декабря она ждет посетителей, желающих сфотографироваться с новогодним волшебником, Снегурочкой и Эльфами. Здесь нужно обязательно написать письмо Деду Морозу и опустить его в сказочный почтовый ящик – дойдет непременно. А с 10 декабря на втором этаже ЦДМ заработает елочный базар, где можно купить главный символ новогоднего праздника.

В ЦДМ на Лубянке представлено более 140 магазинов и мест семейного досуга, в том числе магазин Hamleys, международные бренды детской одежды H&M Kids и GAP. Это не только самый большой детский магазин России, но и крупнейший развлекательный центр: здесь есть город профессий «Кидбург», киберспортивная арена Winstrike, парк виртуальных развлечений ARena Space, детский центр научных открытий и лаборатория «Иннопарк», сайкл-студия Rock the Cycle, «Музей детства» и многое другое. За впечатляющим панорамным видом на центр Москвы можно подняться на смотровую площадку, расположенную на верхнем этаже ЦДМ. А перекусить – в цокольном этаже, в гастрогалерее, объединившей многие популярные кухни из разных стран мира.

КСТАТИ

С самого начала пандемии в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» усилены меры санитарной безопасности, регулярно проводятся дезинфекция поверхностей и очистка систем кондиционирования и вентиляции. На входе посетителям бесплатно выдаются медицинские маски.