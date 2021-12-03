В лесах появляются экологичные парковые зоны

В лесопарках можно отдохнуть всей семьей или позаниматься спортом. Фото: Пресс-служба министерства благоустройства МО

Александр Катаев из Котельников выходит на пробежку практически каждый день. Бывший профессиональный борец старается поддерживать себя в форме. От его дома до начала Кузьминского лесопарка, по которому он подолгу бегает, минут семь пешего хода.

- Много лет занимаюсь бегом, но раньше, как говорится, в нашем парке приходилось преодолевать трудности, - улыбается Катаев. - «Дикие» дорожки здесь были давно, но обычные, грунтовые. Если после дождя бежишь - скользко, пару раз за большой круг точно навернешься в грязь. А теперь же совсем другое дело. Дорожки облагородили, просыпали песком. На входе в лесопарк, где всегда много местных жителей с детьми, сделали новую детскую площадку из экологичных материалов. Плюс новую хоккейную коробку поставили.

Для жителей Котельников Кузьминский лесопарк (та его часть, что за МКАД, в Подмосковье) - главная зона отдыха. Со всех окрестных кварталов люди сюда приходят не только для занятий спортом, но и для неспешных пеших прогулок.

Высоченные сосны. Терпкий хвойный запах. Птицы поют. Красота!

- Вроде всего двести метров от «цивилизации» отошла, а на душе так хорошо, будто гудящий город с многоэтажками - где-то далеко-далеко, - говорит пенсионерка Лидия Васильевна. - Погуляла, зарядилась энергией, и домой. Очень мне здесь нравится!

В этом году Кузьминский лесопарк вошел в список девяти пилотных территорий, где провели благоустройство по губернаторской программе «Парки в лесу».

Их будет 50 за 5 лет

Всего в течение ближайших пяти лет в подмосковных лесах оборудуют целых 50 таких парковых точек.

- По поручению губернатора МО Андрея Юрьевича Воробьёва с текущего года мы запустили программу «Парки в лесу», - рассказывает министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - В рамках этой программы мы приводим в порядок те лесные участки, в которых люди уже гуляют. Данные лесопарковые территории, как правило, прилегают к жилым городским пунктам. Мы делаем более комфортными и безопасными те места прогулок, которые люди много лет назад определили и используют.

Впрочем, собственно само благоустройство - это все-таки второй вопрос. Изначально каждый утверждаемый проект должен соответствовать главному правилу - он должен быть безопасным для окружающей природы, не нарушать экологию конкретной местности. Словом, не вторгаться в дикий лес. В свою очередь, экологи отмечают, что благоустройство территорий, которые издавна используются местными жителями для походов в лес, наоборот, поднимают культуру отдыха в лесопосадках.

На текущий момент работы завершены в одинцовских парках - Малевича, имени Ларисы Лазутиной, «Виражах» и «Липовой роще», в Видновском лесопарке, Пестовском парке на территории Балашихи, парке «Можайская Ривьера», Городском лесу в Домодедове и уже упомянутом Кузьминском лесопарке.

Каждому парку - свой стиль

У стенда с картой парка Малевича в Одинцовском городском округе притормаживает велосипедист в защитном шлеме. Следом за ним останавливается девочка лет двенадцати на подростковом велике. Дочь.

Виктор Сахаров рассказывает, что по выходным стараются выезжать покататься в «лес» всей семьей. Просто конкретно сегодня мама не смогла.

- Сами живем в Ромашкове, для нас этот парк - главная зона отдыха, - говорит мужчина. - Нам очень нравится, как обустроили парк. Он у нас довольно большой, а теперь есть удобные дорожки для гуляющих, бегающих и «двухколесных».

Каждый парк оформляется в своем оригинальном стиле. Фото: Пресс-служба министерства благоустройства МО

Примечательно, что территории лесопарков благоустраиваются не по типовым, а по индивидуальным проектам. Например, в «Липовой роще» (которая тоже в Одинцове) обустроили ранее протоптанные жителями прогулочные и беговые дорожки, подсветили экологические тропы и беседки, оборудовали деревянные настилы. Ну и конечно, здесь теперь довольно скамеек. Есть спортивная зона и детские площадки. А, например, фишками «лесного парка» в Можайске и Пестовского парка в Балашихе стали лыжероллерные трассы.

Стоит отметить, жители Подмосковья сами выбирали лесопарковые территории, которые будут приведены в порядок. Голосование проходило на портале «Добродел» в мае - июне 2021 года.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Это лес, где люди традиционно отдыхали»

Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЁВ:

- Задача - в каждом городе иметь по несколько пространств, парков, где ты можешь гулять, отдыхать безопасно, комфортно, ни о чем не думая, наслаждаясь природой Подмосковья. Это, пожалуй, самый очевидный запрос во всех уголках Московской области. Мы этим занимаемся очень серьезно. В том числе выделили 50 лесопарков для благоустройства по программе «Парки в лесу». В принципе это лес, где люди традиционно отдыхали. Только сейчас эти места будут преобразованы в парки. Это гаревая дорожка, это велосипед, лыжня, скамейки, камеры безопасности.