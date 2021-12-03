Каток - около Северного речного вокзала, лыжные трассы - на берегах Москвы-реки

На ВДНХ можно кататься по ледовым дорожкам между главными павильонами, в том числе вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима пришла в Москву строго по календарю. За последние недели по всей столице развернулось масштабное благоустройство к холодам. Первыми начали работать более сотни катков с искусственным покрытием. По традиции самые модные места для катания - в парке Горького, на ВДНХ и Красной площади. Купить билет сюда бывает не так-то просто, особенно в выходные. Но оно того стоит! Легендарному катку в парке Горького в этом году стукнуло 90 лет. К юбилею его сделали зеркальным, поскольку несколько зим подряд в середине прошлого века каток в парке назывался «Зеркальный». А самым большим в городе стал каток на ВДНХ. Ледовое покрытие занимает на нем более 20 тысяч квадратных метров. Ну и, конечно, что может быть круче катания у стен Кремля с красивыми видами, веселой музыкой, ярмаркой и встречами со звездными гостями.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В этом сезоне много интересного для зимнего отдыха появилось в столице впервые. Среди премьер - катки в парках Северного речного вокзала и в Олонецком проезде. Площадки с естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки начнут запускать, после того как окончательно похолодает. В шести парковых зонах около набережных Москвы-реки можно будет с ветерком прокатиться на лыжах. А недалеко от Терлецкого лесопарка на улице Металлургов поставят настоящий горнолыжный склон. В создаваемом «Парке Яуза» на северо-востоке столицы запустят сразу 23 площадки - каток, четыре лыжные трассы, три ледяные горки и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта. Кстати, на центральных аллеях городских парков детей и взрослых ждут специальные ящики почты Деда Мороза. Письмо с заветными желаниями можно отправить сказочному волшебнику до 21 января включительно.

Новые лыжные маршруты запустят в этом году в парках «Сокольники» и «Хованская дубрава». Фото: mos.ru

«Путешествие в Рождество» будет обязательно

Во всех районах столицы найдется чем занять себя в морозную погоду - места для катания на тюбингах, санях, на собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда. В последние годы такая движуха создает дополнительное ощущение праздника. По многочисленных отзывам экспертов и зарубежных гостей, в этом Москва давно уже приблизилась, а по каким-то параметрам и обогнала традиционные рождественские европейские столицы. Кстати, скоро вновь состоятся любимые москвичами и гостями столицы новогодние фестивали.

Пробежка с письмом Деду Морозу. Фото: mos.ru

«Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин. - Все будет в режиме торговли, инсталляций. Мастер-классы, работу в помещениях, концерты проведем, только если позволит ситуация.«Путешествие в Рождество» будет обязательно. Город сегодня украшается, будут работать катки, шале, новогодняя торговля».

Напомним, уже несколько лет главным событием зимы в Москве становится новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». В последний раз он работал с 13 декабря 2019 года по 31 января 2020 года на 81 площадке в центре города, жилых районах и парках. Тогда на нем побывали более 26 миллионов москвичей и туристов.