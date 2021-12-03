Москва обошла европейские столицы в рейтинге инноваций по устойчивости к коронавирусу

На днях международное исследовательское агентство StartupBlink опубликовало рейтинг мировых столиц, где учитывались инновации, помогающие в формировании устойчивости к коронавирусу. Выяснилось, что Москва в этом рейтинге занимает первое место в Европе, опередив Лондон и Барселону. А среди мировых мегаполисов столица России занимает третье место - после Сан-Франциско и Нью-Йорка (пятерку замыкают Бостон и Лондон).

Рейтинг StartupBlink составлен на основе глобальной карты решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 городов из 40 стран. Проекты, которые принимались к рассмотрению, должны были отвечать трем базовым критериям - инновационность, релевантность (решение должно непосредственно отвечать на вызовы COVID-19) и достоверность.

«В борьбе с коронавирусом Москва отказалась от крайностей, - цитирует исследование официальный сайт мэра столицы. - Ставку сделали на профилактику: увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины. Московская система здравоохранения за время пандемии накопила достаточно большой запас прочности, который позволяет не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости COVID-19. Столица поддерживает бизнес, выделяя субсидии и предоставляя льготы. В этом году мерами поддержки воспользовалось около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса».

Авторы рейтинга отмечают, что добиться высоких показателей Москве помогло более 150 сервисов, успешно препятствующих распространению коронавируса. Расскажем о самых эффективных. Например, решения для анализа и обработки медицинских изображений помогли рентгенологам проанализировать более 3 млн исследований. Облачная платформа объединяет пациентов, врачей, поликлиники, больницы, страховые компании и даже фармакологические производства. За период пандемии 200 врачей телемедицинского центра провели более 2,3 млн дистанционных консультаций, в том числе более 1,7 млн консультаций для пациентов с COVID-19. Кроме того, способствовали высоким результатам технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии (подробнее - в «Важно!»).