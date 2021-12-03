Владимир Ефимов: Сфера услуг в Москве восстанавливается после нерабочих дней

Последовательно наращивает обороты сфера общественного питания, потерявшая за период «нерабочих дней» около 58% выручки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После пережитых в конце октября - начале ноября ограничений в Москве восстанавливается сфера услуг. На прошлой неделе с 22 по 28 ноября среднесуточный оборот сферы услуг составил 22,42 миллиарда рублей. Цифра превышает показатели такой же недели 2019 года на 21,6 процента в текущих ценах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Последовательно наращивает обороты сфера общественного питания, потерявшая за период «нерабочих дней» около 58% выручки, - отметил заммэра. - На прошлой неделе обороты ресторанов и кафе достигли 1,28 миллиарда рублей, что превышает показатели той же недели 2019 года на 13,4 процента. Стремительно растет выручка в сфере бытовых услуг. Ее обороты на прошлой неделе выросли на 85 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 505 миллионов рублей, а также у стоматологий, где выручка составила 207 миллионов рублей, увеличившись на 65,6 процента».

Эксперты Аналитического центра Москвы отмечают, что активный рост - 35,3 процента к аналогичной неделе 2019 года - показывает сфера финансовых услуг. С 22 по 28 ноября обороты в ней достигли 3,7 миллиарда рублей. Кроме того, восстановился спрос на услуги бьюти-индустрии. Во время ограничений ее потери составили порядка 86 процентов среднесуточной выручки. А уже за прошлую неделю среднесуточный оборот достиг 233,7 миллиона рублей. Это на 4,6 процента больше, чем за ту же неделю 2019 года. «Обороты сферы развлечений, одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, сейчас ниже уровня аналогичной недели 2019 года на 14,2 процента», - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Традиционно декабрь и начало января становятся высоким сезоном для многих отраслей сферы услуг, на которые растет спрос перед праздниками и в новогодние каникулы. Например, для бьюти-индустрии, общепита и сферы развлечений. «Мы надеемся, что москвичи смогут безопасно и комфортно отметить Новый год и с пользой провести новогодние каникулы, что даст сфере услуг в этот период возможность увеличить выручку», - подчеркнул министр.