Москвичи во Всемирный день шопинга делали покупки чаще, чем в Черную пятницу

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В Москве подвели итоги грандиозных ноябрьских скидок и распродаж. Аналитики МТС и МТС Банка сравнили активность жителей столицы и Подмосковья во время Всемирного дня шопинга, который был с 11 по 13 ноября, с Черной пятницей, которая проводилась с 26 по 28 ноября. А также сравнили эти данные с обычными тратами.

Исследование проводилось на основе обезличенных больших данных активности москвичей на популярных торговых интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

Анализ данных показал, что обе распродажи интересовали жителей региона. Они активно тратили деньги, приобретая необходимые товары. Но все же во Всемирный день шопинга активность была выше. Во время этой акции количество транзакций увеличилась на 50%, а сумма платежей удвоилась. В Черную пятницу покупки москвичи делали менее активно, чем в предыдущую акцию. Но в сравнении с обычными днями, число платежей выросло 39%, а общая сумма расходов увеличилась на 80%.

ТОП-5 ПЛОЩАДОК ДЛЯ КЛАССНОГО ШОПИНГА

Больше всего покупок в период ноябрьских распродаж жители столицы и области совершали на маркетплейсах. Количество транзакций во Всемирный день шопинга выросло в 9,2 раза, в Черную пятницу – в 8,5 раза. Самыми популярными маркетплейсами оказались AliExpress, Wildberries и OZON. Средний чек по этим площадкам вырос на 30%.

Второе место по популярности заняли магазины приложений. С 11 по 13 ноября число покупок выросло в 2,5 раза, а средний чек увеличился на 67%. В Черную пятницу активность москвичей заметно уменьшилось. Люди совершали покупки примерно также, как и в обычные дни, и при этом средний чек снизился на треть.

Далее в рейтинге покупательской активности оказались сайты и приложения продуктовых супермаркетов. В этой категории число онлайн-операций выросло на 75% в обе акции, средний чек – на 23%.

На четвертом и пятом месте рейтинга — магазины электроники и косметики. Число покупок в этих категориях увеличилось примерно на 70%, а средний чек – на 20%.

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AliExpress побил рекорды

Во время распродаж интернет-активность жителей Москвы и области выросла в 2,2 раза по сравнению с обычными днями. Больше всего трафик вырос у AliExpress. Во Всемирный день шопинга активность пользователей на этом сайте превысила обычные значения в 4,3 раза, в Черную пятницу – в 1,4 раза.