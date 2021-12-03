Мы замерзаем: москвичи девять лет добиваются отопления в доме на Гиляровского

Уже девять лет москвичи пытаются согреться в собственных квартирах, но в батареи не доходит тепло

Ледяные батареи, снежные узоры на окнах и теплые толстовки – приход зимы не радует жителей многоэтажки на улице Гиляровского. Уже девять лет москвичи пытаются согреться в собственных квартирах, но в батареи не доходит тепло. Каждый год им обещают продуть и прочистить трубы, но не в разгар отопительного сезона, а летом. Новый отопительный сезон приходит, а царящий холод в квартирах остается. Корреспондент «КП» разбиралась, почему жильцам нескольких квартир не удается согреться.

Снежные узоры на окнах

Давление слабое

Об истории с обледеневшими окнами внутри квартиры «КП» стало известно от москвички Натальи Ю. Женщина пожаловалось на холод в собственной квартире. Живет она в доме №7 на улице Гиляровского уже больше двадцати лет.

- Мы живем на 12-м этаже, в двух комнатах батареи просто ледяные, в гостиной и кухне верхняя часть радиаторов немного прогревается. В холодных комнатах около 17 градусов, что ощутимо ниже нормы, - рассказывает Наталья Ю.

- А какая причина? Вы же, наверняка, обращались в коммунальные структуры?

- Было множество экспертиз. Выявлены нарушения с давлением при поставке тепла в батареи. И проблема не только у нас - по одному стояку выше 9-го этажа в нескольких квартирах (более 10) нет отопления. То есть проблема не во всем доме, а только на верхних этажах.

Это дом 1999-2000 годов постройки. В первые годы на отопление жильцам было грех жаловаться – зимой всегда было тепло. Но последние девять лет стали мучением.

- Постепенно тепло стало уходить. С каждым сезоном батареи становились все прохладнее, а с 2017 года и вовсе отопления нет, - рассказывает москвичка.

Отменить оплату за отопление

Жильцы несколько лет делают все возможное, чтобы в их квартирах появилось тепло. Пишут обращения в префектуру ЦАО, в «Жилищник» Мещанского района, раз за разом в холодные квартиры приходят комиссии, а тепла все нет и нет. Жильцов каждый раз просят потерпеть, дождаться лета, чтобы провести капитальные ремонтные работы – продуть, прочистить трубы. И так из года в год.

- Про проблему чиновники знают, обещают решить. Есть различные версии: узкий диаметр труб, ремонт с нарушением в одной из квартир на нижних этажах, неисправная работа центрального насоса. Все жильцы очень устали от этой проблемы. Многие поменяли радиаторы на более современные, но это тоже не помогло, - рассказывает Наталья Ю.

- И все эти годы вы продолжаете платить за отопление?

- Да. Чиновники несколько лет назад сказали, что могут признать отсутствие отопления и убрать оплату. Несколько семей согласились на этот компромисс и установили электрические термостатные обогреватели в каждой комнате.

Однако жильцы считают, что установка термостатов - это не выход из ситуации.

- Это же абсурд, что люди согреваются в квартире такими же обогревателями, как на зимних дачах. А это повышенное потребление электроэнергии и за холодный сезон приходится платить приличную сумму за обогрев, - говорит жительница дома Яна Р.

Перед началом этого сезона в очередной раз к ним приходили представители Управления ЖКХ префектуры ЦАО. Снова делали стандартные процедуры: промывали радиаторы, пытались добавить давление в центральном насосе. Теплее не стало.

- У меня в квартире на 13-м этаже холодно, в том числе в детских комнатах. Дети приходят из школы и мерзнут, соответственно, часто болеют, - рассказывает жительница дома, мама троих малышей Екатерина З.

В «Жилищнике» затруднились найти ответ для kp.ru о многолетней проблеме в доме №7 на улице Гиляровского. Жильцы, в свою очередь, просили показать технические характеристики на отопительную систему, но они оказались утерянными.

- Мы уже как-то смирились с неисправностью лифта, что в ванной периодически пахнет канализацией, регулярно случаются перебои с горячей воды. Неприятно, некомфортно, но жить можно. Однако, когда у тебя дома жуткий холод всю зиму, то мы чувствуем себя какими-то неполноценными жителями столицы, особенно когда знаешь, что у соседей жарко как в Африке, - говорит Наталья Ю.

Официально

Летом жильцам прислали ответ из Фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Москвы, что дом включен в региональную программу капремонта.

- Согласно региональной программе ремонт стояков систем теплоснабжения запланирован на 2039-2041 годы, - сообщили в ФКР Москвы.

Накануне отопительного сезона 2021-2022 жильцы написали очередные жалобы во все инстанции, но москвичей убеждают, что в квартирах должно быть тепло.

- По информации управляющей организации в доме выполнены работы по регулировке системы центрального отопления. В настоящее время внутридомовая система центрального отопления многоквартирного дома находится в технически исправном состоянии, функционирует в рабочем режиме, - сообщили в префектуре ЦАО Москвы.