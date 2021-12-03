В Москве представили новинки жемчужной коллекции Pearl Icon от швейцарского бренда Bernhard H. Mayer

Фото предоставлены пресс-службой компании QNET.

Первого декабря в гостинице «Метрополь» увидела свет восхитительная ювелирная коллекция Pearl Icon от швейцарского бренда часов и драгоценных украшений Bernhard H. Mayer. Во дворце искусств (такой задумывал «Метрополь» ее создатель — меценат и предприниматель Савва Мамонтов) показали произведения ювелирного искусства. Журналистам глянцевых изданий и блогерам новинки представили руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ эксклюзивного дистрибьютора Bernhard H. Mayer международной компании прямых продаж QNET Ирина Полякова и ювелирный эксперт Ольга Громова.

Фото предоставлены пресс-службой компании QNET.

Ирина Полякова процитировала высказывание американской актрисы Грейс Келли о том, что жемчужина – это королева драгоценных камней и драгоценный камень королев. Она сообщила, что аксессуары изготовлены из редкого жемчуга акойя, который выделяют ювелиры по всему миру. Ирина Полякова упомянула, что Pearl Icon стала первой жемчужной коллекцией Bernhard H. Mayer, и напомнила, что в этом году респектабельная марка, получавшая заказы от монарших фамилий, отметила 150-летие.

Ювелирный эксперт Ольга Громова рассказала, как ухаживать за жемчужными украшениями, отметила, что их часто предпочитала бесспорная икона стиля принцесса Диана для своих образов. Не случайно один из представленных комплектов носит ее имя.

Фото предоставлены пресс-службой компании QNET.

Гости мероприятия увидели утонченный золотой комплект Selena, в который входят подвеска и серьги. Примечательно, что жемчужины в подвеске являются съемными, поэтому позволяют вносить изменения в детали образа. Участники оценили и золотое ожерелье Diana с жемчугом и бриллиантами, убедились, что в нем собрано все лучшее для роскошного облика.

Журналисты и блогеры задали спикерам много вопросов о происхождении жемчуга, принципах мастеров Bernhard H. Mayer, возможностях покупки украшений. Им пояснили, что заказать изделия марки можно на сайте qnet.net или у Независимых Представителей компании.

Фото предоставлены пресс-службой компании QNET.

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