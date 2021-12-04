Дед Мороз покажет QR-код: как вызвать артиста на дом в Москве

Какие цены и условия для вызова новогоднего дедушки на дом

В моду входят онлайн-поздравления - и безопасно, в связи с эпидемиологической ситуацией, и дешевле. Но вызов Деда Мороза на дом тоже актуален – родители уже бронируют даты, выбирая оптимальные по цене предложения. Стоимость вызова Деда Мороза варьируется от даты и длительности поздравления, количества дополнительных артистов.

Дед Мороз покажет QR-код

Маркетологи праздничных агентств говорят, что бронировать заказ Деда Мороза лучше за месяц до Нового года - можно получить большие скидки.

- Мы предлагаем экспресс-заказ за 2022 рубля, Дед Мороз придет в самые топовые даты – с 10 по 30 декабря, - рассказали в агентстве «Вызов Деда Мороза».

Компания «Московская служба Деда Мороза» предлагает выезд артистов на дом за 890 рублей. Низкая цена имеет объяснение - выступление составит 15 минут и слишком заранее до начала праздника (с 1 по 12 декабря). Аналогичное мини-поздравление 30 декабря обойдется 2150 рублей, а 31 декабря - 4400 рублей.

Другие привлекают не скидками, а качественными услугами. Ведь бывают истории, когда Дед Мороз опоздал или подшофе – в итоге, испорченный праздник, еще и борода из ваты. Агентство праздников «Сказка в дом» предлагает позвать домой профессионального Деда Мороза, в дизайнерском костюме.

- Бронирование уже идет полным ходом, спрос высокий. На даты с 24 по 31 декабря стандартная программа обойдется 5100 рублей, а vip-программа - 13 000 рублей, - рассказали в агентстве праздников «Дед Мороз на дом».

- А у Деда Мороза есть QR-код?

- Да, мы уже не первый год соблюдаем меры безопасности. Наши актеры сделали прививки, необходимые QR-коды есть и у Дедов Морозов, и у Снегурочек. Кстати, самой семье не нужно показывать QR-коды.

У Деда Мороза и Снегурочки есть санитарные книжки, а также полный набор средств для дезинфекции: антисептический гель для рук, спрей-антисептик для дезинфекции костюма.

- По вашему желанию артисты могут использовать перчатки и маски, а также возможно поздравление на улице, - рассказали в компании «Московская служба Деда Мороза».

Кролики и хаски в упряжке

Привезти с собой Дед Мороз может пушистых кроликов, шиншилл, хорьков и хаски. Животные точно не оставят равнодушными ребят - с ними можно будет не только сфотографироваться, но и погладить, взять их на руки. Такое поздравление обойдется от 5000 до 12 000 рублей.

- Все животные привиты и имеют подтверждающие справки. У нас есть также vip-программа с возможностью прокатиться на настоящих ездовых собаках в упряжке - в зависимости от даты стоимость от 30 до 55 тысяч рублей, - рассказали в компании «Сказка тут».

Предлагают и онлайн-поздравления - Дед Мороз и Снегурочка выйдут на видеосвязь с ребенком, поздравят с Новым годом и даже проведут несколько подвижных игр. Ребенок расскажет стих Деду Морозу, а тот вручит подарок (заранее обговаривается, где ребенок ищет свой подарок, который для него подготовили родители). Такое 15-минутное поздравление в зависимости от даты обойдется от 650 до 2800 рублей.

Vip-программы

Заказать поздравление от Деда Мороза – это одно, но агентства предлагают еще и Vip-поздравление. Стоимость такой программы в разы дороже – может достигать и свыше 50 тысяч рублей. Таких новогодних дедушек заказывают для своих детей звезды шоу-бизнеса и предприниматели.

- Чем отличается стандартная программа от Vip?

- Дед Мороз может прийти в костюме в стиле гжель, мы можем добавить эксклюзивные декорации, добавляющие больше сказки и волшебства. На празднике можем провести новогодний спектакль. Мы способны удивить даже тех, кого сложно чем-либо впечатлить, - рассказывают в агентстве «МореШоу».

В компании «Дед Мороз и К» рассказали, что Vip Дед Мороз отличается от обычного - дизайнерским костюмом и индивидуальной программой.

- У нас роль Деда Мороза выполняют актеры театра, у них шикарные костюмы, профессиональный грим, есть музыкальное сопровождение. Артисты могут приехать на лошадях, оленях или хаски. Выступление 40 минут обойдется от 9 до 26 тысяч рублей, - рассказали в агентстве «Дед Мороз в Москве».