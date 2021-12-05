В Москву пришла настоящая зима: На следующей неделе сугробы вырастут до 25 см и похолодает до -15

Снег не растает уже до весны Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Снег в декабре в последние 10 лет, да и вообще в XXI веке, стал скорее исключением, чем правилом. Последний раз снег в начале декабря он ложился в 2017 году, но тогда снега было намного меньше, чем сейчас, - разделяет удивление москвичей, отвыкших от настоящей зимней погоды, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. И правда, мы же сейчас обычно гадаем: выпадет снег хотя бы к Новому году или так и будем встречать, с лужами? А в 2021 году природа как будто решила: ну его, это ваше глобальное потепление. На календаре 1 декабря — вот вам и снег, и минусовые температуры.

К 5 декабря сугробы в столице выросли уже до 14 см (больше всего намело в Тушине), а в Подмосковье – до 18 см. На следующей неделе снег будет идти каждый день, иногда мокрый или смешанный с дождем, в общей сложности выпадет 30 – 35 мм осадков, считают синоптики центра “Фобос” – это половина месячной нормы. Высота снежного покрова достигнет 20 – 25 см. По климатическим нормам столько бывает в начале января! Нормы, напомню, рассчитывают по данным за 30 лет, сейчас синоптики пользуются для сравнения статистикой за 1981 – 2010 годы. А в последние годы мы ничего похожего на нормальные сугробы в декабре и близко не видели.

- Снег не растает уже до весны, - уверяет Татьяна Позднякова. - Вторая декада декабря декабря будет морозной, серьезных оттепелей как минимум до Нового года не ожидается.

“Несерьезные”, впрочем, будут. По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник, 6 декабря, в Москве -1...-3, с небольшим снегом. Во вторник и среду +1...+2, будет идти снег, мокрый снег или снег с дождем. С четверга начнется похолодание.

- Уже с пятницы, 10 декабря, по ночам будет до -10...-15 градусов, днем не выше -7...-10, - предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По предварительным прогнозам центра “Фобос”, в канун Нового года Москву ждет арктическое вторжение. А январь 2022 будет морозным, на 1 – 3 градуса холоднее, чем обычно.