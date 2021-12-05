В Одинцове в руке первоклассницы взорвалась петарда

Девочку доставили в больницу с переломом кисти и многочисленными травмами пальцев. Фото: Александр ГЛУЗ

В субботу, 4 декабря в полицию позвонили из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Туда привезли семилетнюю пациентку с переломом кисти и многочисленными травмами пальцев. Согласно протоколу, медики должны были сообщить об инциденте в МВД.

Ребенок была в сознании. Первоклассница из Одинцова рассказала, что бродила с друзьями во дворе. Один из детей предложил побаловаться петардами. Школьница чиркнула пиротехническим изделием и хотела отбросить в сторону, однако, «бомбочка» сдетонировала прямо в руке.

— Организована прокурорская проверка. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства. По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Вероятно, после разбирательств могут привлечь родителей ребенка, что не доглядели за чадом. Обычно в подобных случаях выписывают небольшой штраф — до 500 рублей.