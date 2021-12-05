Задержан убийца, который бежал из чеховской психиатрической больницы месяц назад

Александра Кутузова, бежавшего из психиатрической лечебницы, задержали. Фото: ГУ МВД РФ

В Ростовской области 5 декабря задержали Александра Кутузова. Пациент психиатрической больницы сбежал из учреждения в подмосковном Чехове 4 ноября. Туда он попал по решению суда, после совершенного убийства.

Сейчас Кутузову 33 года, но в тихий дом он попал, когда ему было всего 18 лет. Уроженец Московской области зарезал знакомого. Психиатрическая экспертиза показала, что у убийцы не все впорядке с головой. Поэтому заключение в колонии ему заменили на принудительное лечение. Эта мера не имеет сроков, пациента выпускают как только лечащий врач решит, что преступник здоров.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан полицейскими на территории Аксайского района Ростовской области и доставлен в территориальный отдел полиции, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кутузов совершил побег во время одной из прогулок в лечебнице. Он уличил момент, когда охрана потеряла бдительность, взобрался на будку сторожа и перепрыгнул через забор, а затем скрылся в лесу.