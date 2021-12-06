В пандемию москвичи сделали на миллион ВИЧ-тестов больше

На ежегодной встрече эксперты обсудили, как пандемия повлияла на заболеваемость ВИЧ. Фото: риа спид

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря. К этой дате в Москве приурочили тематическую дискуссию в рамках форума «Здравоохранение в России-2021». Эксперты обсудили самые актуальные вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ и оказанием помощи больным ВИЧ-инфекцией, в том числе в свете COVID-19.

- В конце прошлого года правительством России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2030 года, - напомнил

Олег Гриднев, заместитель министра здравоохранения России. - В документе прописан широчайший диапазон задач и поэтапных решений, от образовательных программ для среднего медицинского персонала и врачей, поддержки студентов-медиков, широких просветительских кампаний до производства инновационных антиретровирусных препаратов.

По его словам, мероприятия госстратегии предполагают опору на прогрессивные, научно выверенные методы, но с адаптацией к региональным особенностям и возможностями «надстройки» локальных программ.

В них участвуют не только официальные ведомства, но и общественники, некоммерческие объединения, СМИ, медицинское сообщество, включая студентов. С обязательным условием: непрерывным профессиональным взаимодействием с лучшими практиками и первыми лицами научного мира.

- У нас выстроена уважительная и долгосрочная работа с ведущими мировыми специалистами из США, Китая, Европы, сконцентрированы собственные интеллектуальные ресурсы, - сказал Гриднев. - Активно работаем в том числе на платформе Всемирной организации здравоохранения, в рамках Рабочей группы высокого уровня, очень достойно представляя свои результаты.

Справка "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Важно!

Вакцины спасают мир

Решающую роль вакцинации от коронавируса отмечают и международные эксперты.

- Сегодня нас тревожит неблагоприятный исход коронавируса у людей с ВИЧ и СПИДом, - сказала Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. - Мы видим, что почти четверть всех людей, живущих с ВИЧ и госпитализированных с COVID-19, умерли. Это большая цифра, которая говорит о высокой уязвимости больных с ВИЧ перед новой инфекцией. Поэтому одной из наших главных рекомендаций, как для таких пациентов, так и для остальных людей, остается вакцинация от коронавируса.

При этом и для победы над ВИЧ-инфекцией, по единодушному мнению мирового научного и врачебного сообщества, главным условием остается создание вакцины от ВИЧ, что требует интенсивного диалога исследователей и обращения к опыту разработки вакцин от коронавируса. А пока пациенты и врачи находятся «в режиме ожидания», базовым правилом безопасности остается ответственное поведение каждого из нас, с пониманием значимости самоограничений. И сегодня это звучит уже с главной трибуны миры - Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

ДОСТУПНА ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ

По словам экспертов, ключевой вклад в успехи российского здравоохранения в области противодействия ВИЧ/СПИДу вносит столица, которая на фоне мирового опыта имеет абсолютно уникальный статус: распространенность ВИЧ-инфекции в главном мегаполисе в полтора раза ниже, чем на остальной территории страны. Что нонсенс.

- Сегодня жить в нашем городе в плане ВИЧ-безопасности спокойнее, чем в Париже, Лондоне и других столицах, - заявил Алексей Мазус, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения Москвы.

Алексей Мазус - главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, руководитель Московского центра СПИД. Фото: риа спид

В вопросах диагностики ВИЧ сравнения с зарубежными мегаполисами также оказываются в пользу Москвы, которая одной из первых вернулась на доковидный уровень тестирования.

- Уже к данному моменту мы сделали на миллион тестов больше, чем за весь прошлый год, и пришли к показателям 2019 года, в районе 4,6 млн. И точно знаем, что более 90 процентов больных ВИЧ москвичей в курсе своего диагноза.

По его словам, раннее выявление инфицированных - принципиальная задача московского здравоохранения, поскольку это позволяет как можно быстрее назначать лечение и не допустить развития заболевания. К слову, вся необходимая медико-социальная помощь, несмотря на ковидные ограничения и мобилизацию инфекционной службы, в Москве оказывается больным с ВИЧ в полном объеме и на должном уровне, с неизменным особым вниманием к здоровью беременных и детей.

В том числе благодаря налаженной совместной работе с некоммерческими организациями, которые в условиях COVID-19 не только организационно поддержали систему здравоохранения - вплоть до доставки необходимых лекарств больным, но и активно работают над укреплением доверительного взаимодействия пациентов и врачей. Сегодня это особенно значимо - с учетом необходимости приоритетной вакцинации людей с ВИЧ-статусом.

- Я не для того собирал каждую иммунную клетку, принимая терапию, чтобы по глупости погибнуть от коронавирусной инфекции, - поделился руководитель благотворительного фонда помощи людям с ВИЧ «Шаги» Игорь Пчелин. - Призываю не только врачей, но в первую очередь некоммерческие общественные и пациентские организации убеждать людей с ВИЧ в крайней важности вакцинации!

Факт Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

На сайте Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом (spid.ru) можно найти полезную информацию о профилактике, диагностике и терапии ВИЧ-инфекции.

С вопросами по этой теме москвичи могут обращаться по телефону круглосуточной горячей линии центра 8-495-366-62-38 или на сайте через информационную линию «Вопрос - ответ».