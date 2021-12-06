Открыта самая большая эстакада Северо-Восточной хорды

Мэр Москвы Сергей Собянин: «Одна из крупнейших дорожных строек Москвы вышла на финишную прямую». Фото: mos.ru

Флаги, рев клаксонов, десятки машин тяжелой строительной техники первыми проехали по гигантской шестиполосной эстакаде - в Москве запущен новый участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца до Сельскохозяйственной улицы. В торжественной церемонии открытия магистрали принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

«Мы открываем еще два с половиной километра основного хода Северо-Восточной хорды. Одна из крупнейших дорожных строек Москвы вышла на финишную прямую, - пояснил Сергей Собянин. - Осталось где-то полгода для того, чтобы завершить полностью строительство Северо-Восточной хорды и соединить всю эту линию от Бусиновской развязки до Косинской. И таким образом город получит возможность проезда от МКАД до МКАД, минуя центр. Строители работают очень активно, этот сложный участок сдан на семь месяцев раньше срока. Так что я надеюсь, что и в целом Северо-Восточная хорда будет закончена в установленные сроки».

Работы над эстакадой велись с апреля 2019 года. Благодаря ей увеличится пропускная способность хорды и снизится нагрузка на прилегающие улицы. Также улучшится транспортная доступность более чем для 350 тысяч жителей районов Свиблово, Останкинский, Ростокино и Отрадное. Кроме того, вместе с эстакадой открыли движение по наземному участку главной дороги СВХ от проезда Нансена до Березовой аллеи (протяженностью в километр) и подземный пешеходный переход в районе Сигнального проезда, дом 16, строение 1.

С ВЫХОДОМ НА КАЗАНЬ

Напомним, благодаря Северо-Восточной хорде появится прямая транспортная связь между севером, северо-востоком, востоком и юго-востоком столицы, а нагрузка на центральные улицы, Третье транспортное кольцо, МКАД и вылетные магистрали снизится. Так, в районе Большой Академической улицы СВХ соединяется с Северо-Западной хордой, в районе шоссе

Энтузиастов - с Юго-Восточной. Магистраль пройдет через 26 районов Москвы и 10 промзон, у которых появятся новые возможности для развития. Кроме того, СВХ обеспечит подъезд к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и МЦК, а также к платформам первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и перспективного МЦД-3.

Сегодня Северо-Восточная хорда готова на 82%: построено 8 из 11 участков дороги, включая 63 эстакады (33,5 километра), один тоннель (480 метров), три моста (204 метра), пять путепроводов (915 метров) и 15 пешеходных переходов. Протяженность основной дороги СВХ составит около 40 километров. Всего же с учетом съездов и реконструкции прилегающих улиц планируется построить почти 120 километров дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей (протяженностью около 38 километров) и 21 пешеходный переход.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Новый участок Северо-восточной хорды (СВХ)

Сейчас идут строительные работы на двух участках: от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе. Также проектируется отрезок СВХ с мостом через реку Пехорку для соединения магистрали с новой трассой на Казань (пройдет через Нижний Новгород). Строительство дороги планируется завершить до конца 2023 года.