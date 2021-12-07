Предновогодняя экономия: как подготовиться празднику и не остаться без денег

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Вот и наступил декабрь - месяц, который сулит немалые затраты. Ведь нужно раздать все долги, оплатить счета, купить подарки, что-то нарядное на корпоратив, продукты на новогодний стол. А яркие витрины так и манят, не оставляя шанса уйти из магазина без красивого елочного шара или оригинального сувенира. Все это наносит удар по кошельку, но мысли об экономии мы от себя гоним — это же Новый год! В нашей подборке несколько лайфхаков, которые помогут тратить меньше, но не лишат праздничного настроения.

ПОЕЗДКИ - С ВЫГОДОЙ

Обычно фраза «надо экономить» вызывает внутренний протест - очень сложно выбрать, в чем себе придется отказывать. При этом мы не задумываемся, что можно экономить и не прикладывать для этого совершенно никаких усилий. Например, ежедневные расходы на проезд в общественном транспорте убрать нельзя, зато их можно заметно снизить. До конца года при оплате проезда в Московском метрополитене, Московском центральном кольце (МЦК) и Московских центральных диаметрах (D-1 и D-2) бесконтактной картой «Мир» любого банка можно получить скидку 10 рублей. Поездка обойдется еще дешевле при оплате проезда смартфоном, к которому в приложении Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или Sber Pay привязана карта национальной платежной системы. В этом случае скидка составит 20 рублей.

Экономия на общественном транспорте доступна не только москвичам: в городском транспорте Московской области при оплате картой «Мир» проезд стоит на 10 рублей дешевле. Если вы живете в Подмосковье, а работаете в столице или часто ездите по делам в область, выгода получается весьма приличной. При двух поездках на общественном транспорте только в будни получится сэкономить 460 рублей. Если же пользоваться двумя видами общественного транспорта и активно проводить выходные, передвигаясь на метро, МЦК, МЦД, а также на областных автобусах, экономия может составить до 1,5 тысяч! Вполне хватит на неплохой новогодний сувенир. Выгодные условия оплаты проезда действуют до 31 декабря 2021 года, так что еще не поздно начать реально экономить.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОКУПКИ - ЗАРАНЕЕ

Ничто так не экономит семейный бюджет, как заранее купленные и спрятанные в шкафу подарки. Казалось бы, это очевидно, но каждый раз на походы по магазинам и онлайн-шопинг отводятся последние недели декабря. Кому-то постоянно некогда, кто-то ждет, пока близкие напишут письма Деду Морозу. Имейте в виду: пока вы собираетесь, цены в магазинах растут, а товаров становится все меньше. Практика показывает, что в конце декабря стоимость подарков поднимается на 5 - 10 %, и это минимум! Добавьте сюда возросшие сроки и стоимость доставки. Так что подарок, купленный в последний момент, точно влетит в копеечку. А сейчас еще можно сравнить цены в магазинах, найти товар со скидкой, спокойно дождаться доставки и даже проверить товар на исправность, если вы дарите технику. И еще важный плюс заблаговременных покупок: вы точно никого не забудете!

КЕШБЭК, СКИДКИ И ПРОМОКОДЫ

Отправляясь по магазинам, не забывайте про такие полезные вещи, как скидки и бонусы. Если цена снижена именно на тот товар, который вам нужен, почему бы этим не воспользоваться? Главное, не потерять голову и не начать покупать по принципу «кому-нибудь пригодится».

Удобная и полезная вещь кешбэк - вы покупаете, а вам на счет возвращается часть ваших денег. Не все, конечно, но определенный процент - от 0,5 до 10%. Бывает и выше, если, к примеру, оплачивать покупки картой «Мир». Есть множество сервисов, позволяющих купить с кешбеком практически любой товар - от косметики до билета в театр. Узнать про варианты и размеры кешбэка можно на специальных кешбэк-агрегаторах - навигационных площадках, перенаправляющих покупателей на ресурсы профильных магазинов. Эти порталы могут начислять возвратные деньги, помогать сравнивать цены, искать нужные товары.

Промокоды и купоны - тоже неплохой вариант сэкономить. С их помощью можно получить бесплатную курьерскую доставку, бонусные баллы или дополнительную скидку. Найти актуальные промокоды и купоны можно на любом сайте-агрегаторе - достаточно ввести соответствующий запрос в поисковике. Главное, следить за их сроком действия.

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ПЛАНЫ И СПИСКИ

В декабре очень сложно строить планы и все держать под контролем, потому что именно в этом месяце всем нужно быстро и срочно все закончить - рабочие проекты, учебные задачи, домашние дела. Но как раз в декабре план действий просто необходим, он позволяет не потерять важную информацию, сберечь время и нервы. Если дополнить этот план списком покупок, будет еще лучше, потому что так вы избежите импульсивных приобретений, а значит - незапланированных расходов. В предновогодние дни, когда вокруг так красиво, очень легко поддаться соблазну купить всего побольше. Поэтому заранее подумайте, что кому подарить, составьте новогоднее меню и список трат на себя - например, поход к косметологу или покупку платья.

ПРАЗДНОВАНИЕ В КРУГУ СЕМЬИ

Новый год - семейный праздник, его принято встречать в кругу родных и близких. Даже если вы любите шумные вечеринки, подумайте, может быть, на этот раз стоит сделать исключение? С учетом антиковидных ограничений лучше не искать приключений и остаться дома. Здесь у вас точно не спросят QR-код и не напомнят про маски и перчатки. А экономия какая! Празднуя в кругу семьи или друзей, не нужно, к примеру, доплачивать за шоу-программу в ресторане.