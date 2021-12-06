Полиция проверяет школьника, угрожавшего расстрелять одноклассников из автомата «Калашникова»

Сейчас школьника и реальность его угроз проверяет полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение от инспектора по делам несовершеннолетних. Женщина сообщила оперативникам, что в ходе своей работы, ей стало известно об угрозах жизни и здоровью детям одной из школ Москвы.

Она доложила, что 15-летний ученик 8 класса Иван В.* во время переписки в групповом чате в мессенджере «Whatsapp» грозился другим детям, что принесет в школу автомат «Калашникова» и всех перестреляет. Встревоженные школьники решили не оставлять грозные заявления одноклассника без внимания и передали его слова родителям.

«В ходе работы с отделом по делам несовершеннолетних, было получено сообщение об угрозах со стороны 15-летнего школьника Ивана В.* в адрес своих одноклассников. Мальчик грозился детям, что принесет в школу автоматическое оружие и всех перестреляет. После получения информации об угрозах жизни и здоровью несовершеннолетних была инициирована проверка», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сейчас школьника и реальность его угроз проверяет полиция. Обнаружен ли дома у мальчика автомат «Калашникова», о котором он заявил в переписке со сверстниками - в настоящий момент неизвестно. О произошедшем доложено в Кузьминскую межрайонную прокуратуру города Москвы и в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

* - имена изменены.

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