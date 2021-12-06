Компания Betskoy объявила о создании культурно-исторического Фонда имени И. И. Бецкого

Московский Императорский Воспитательный Дом.

Фонд поддержки культурных и исторических программ имени И. И. Бецкого будет организован совместно с Московским отделением Российского исторического общества, историческим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова и Московским государственным университетом спорта и туризма.

Основная цель создания Фонда – деятельность, направленная на сохранение исторического наследия «Московского Императорского Воспитательного дома», популяризация российской истории и возрождение традиций. Предметом деятельности фонда является объединение усилий общества, ученых, архивных и музейных работников для формирования исторической культуры места и сохранения национальной памяти.

О создании Фонда было объявлено 2 декабря 2021 года на научно-практической конференции «Московский императорский воспитательный дом: история и современность».

Партнерами научно-практической конференции выступили: Российское историческое общество, Музей Москвы, Библиотека Московской городской Думы и Фонд им. И. И. Бецкого. Модератором и идейным вдохновителем выступил Орлов С. В., зам. Председателя Московской городской думы, доцент, заведующий кафедрой истории общественных движений и политических партий исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. С приветственным словом к экспертному сообществу обратились: Шапошников А. В., Председатель Московской городской Думы, Россель Э. Э., сенатор Российской Федерации, Президент Демидовского фонда, Трапкова А. В., генеральный директор ГБУК города Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы», с видео обращением обратилась Гун Цзяцзя, советник- посланник по культуре Посольства КНР в РФ, Белоусов Л. С., профессор, и. о. декана исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАО, доктор исторических наук и другие почетные гости мероприятия

«Мы понимаем всю историческую значимость нашего проекта и рады сообщить, что приняли решение о создании Фонда им. И. И. Бецкого, который будет заниматься культурно-просветительской деятельностью, продвигать идеи просвещения и привлекать к своей деятельности единомышленников. В планах Фонда – создание музея Воспитательного дома, сохранение исторических артефактов, издание книг и исторических альбомов, проведение выставок и экскурсий, привлечение молодых архитекторов и историков» - сказал Кирилл Ильичев, исполнительный директор компании Betskoy (девелопер проекта реставрации и комплексного развития территории «Московского Императорского Воспитательного дома»).

Работа по реставрации комплекса зданий «Московского Императорского Воспитательного дома» и интеграцию его в городскую современную городскую среду ведется с 2019 года. В настоящее время завершен полный объем противоаварийных работ.

Осенью этого года был проведен студенческий конкурс в рамках Форума «Наследие», организованный Департаментом культурного наследия г. Москвы. Молодыми участниками был представлен проект развития территории Императорского Воспитательного дома, на конкурс было представлено 8 проектов. Победителем стал проект одной из команд под названием «Город профессий».

В ближайшее время в планах Фонда издание книги-альбома, посвященного истории «Московского Императорского Воспитательного дома».

«В долгосрочных планах Фонда издательская деятельность по публикации научных и исторических трудов, организация выставок археологических находок, сделанных на территории памятника, поддержка выставок и экспозиций, посвященных наиболее значимым событиям в истории страны, издание Вестника фонда с интервью, колонками и материалами известных историков и общественных деятелей, создание и поддержка работы историко-просветительского интернет-портала в целях популяризации исторической эпохи и основных событий», - рассказывает Кирилл Ильичев, исполнительный директор компании Betskoy (девелопер проекта реставрации и комплексного развития территории «Московского Императорского Воспитательного дома»).