СПИД серьезно «постарел»

В кинотеатре «Октябрь» прошло мероприятие из цикла «Москва против СПИДа!». Фото: Алексей ШАНИН

Да, пандемия коронавируса - серьезное испытание для всех нас. Но не единственное. 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. За последние годы в нашей стране удалось поставить проблему под контроль, но до ее решения еще очень далеко. Ключевая «группа риска» уже не подростки, как это было два десятилетия назад: 87% пациентов, у которых выявляется инфекция, старше 30 лет. И многие - семейные. А заражаются половым путем из-за случайного романа. Проще говоря, бдительность у взрослых людей упала. Об этом стало известно на экспертно-дискуссионной площадке «Научить любить» в рамках мероприятий цикла «Москва против СПИДа! Территория здравого смысла», которая была организована в кинотеатре «Октябрь» для студентов московских медучилищ, с участием экспертов Московского центра СПИД, наркологов, психологов, социальных педагогов и представителей родительского сообщества города Москвы.

СТАТЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ

- Нам, специалистам по ВИЧ/СПИДу приходится выступать у разных микрофонов, с разных трибун, поскольку ВИЧ-инфекция многомерна. Но встречи с молодежью традиционно являются нашей отдушиной, - отметил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус. - Так счастливо сложилось, что между специалистами московского здравоохранения и образования, с одной стороны, и столичными школьниками и студентами, с другой, налажена «живая», понятная, крепкая связь. Вероятно, поэтому есть ощутимый эпидемиологический результат - московская молодежь сегодня практически не болеет СПИДом. И даже в масштабах всей страны доля новых случаев инфицирования ВИЧ среди молодежи в России почти вдвое меньше, чем в Европе! А в стихии эпидемии 1990-х мы теряли в основном молодежь… Цифры сегодняшнего дня и есть наш с вами совместный результат - абсолютно реальный и убедительный. Мы, врачи, искренне благодарим новое московское поколение за это понимание, сотрудничество и выбор в пользу здорового будущего для себя и близких.

Эксперт добавил, что сегодня в контексте профилактики ВИЧ парадоксальным образом молодежь и взрослые поменялись местами. Молодое поколение гораздо более чутко относится к вопросам личной культуры здоровья, и, как заметил эксперт, «нам очень нужен голос молодого поколения, чтобы начать диалог о здоровье со старшими».

Нужно ли пугать людей, если они относятся к вопросам здоровья легкомысленно? Как воспитывать, но не загонять в угол? Как оставаться свободными и счастливыми, жить полноценной жизнью, но не стать жертвами своих пороков и сохранить жизнь? Тигран

Бежанов, многолетний режиссер московской рекламно-просветительской кампании «Против СПИДа» показал на главном киноэкране страны свою новую работу - «Научить любить».

...Ужин на двоих. Улыбки. Кажется, что перед нами счастливая семья. Но… нет. В глаза друг другу говорят одно, в душЕ - другое. Изменяют. А детей учат чему-то третьему, идеальному. Хотя как раз дети-то часто видят реальную ситуацию в семье и, напитываясь ею, перенимают ролевую модель. И также становятся неуверенными и несчастными. И без должной меры ответственности и уважения к себе и близким, в том числе в вопросах здоровья. С алкоголем и беспорядочными половыми связями. Как вероятный итог - заражение ВИЧ.

«Я пытался донести мысль, что поиск рискованных удовольствий - от неумения любить. Прежде всего себя. Как следствие - других. А в матрице «родители - дети» научить любить может лишь тот, кто сам в этом разобрался, - признался Тигран Бежанов. - Проблема ВИЧ - не только медицинская, она имеет глубокое социальное, культурное и ценностное измерение. Чтобы звучать убедительно и понятно для молодежи, мы все время находимся в поиске, заходим на территорию экспериментов. Активно используем совершенно разные форматы - и остросоциальные билборды, и киноискусство со всей палитрой стилистических инструментов».

«ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЕЙСТВИЕ»

«Что мы делаем, когда любим? В филологии есть такое понятие, как глагол состояния. Можно говорить, что любовь - это любование, познание, но также это всегда и определенное действие, - отметил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы, президент Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн. - Важно воспитывать в ребенке серьезное отношение к профилактике инфицирования. Должно быть ответственное отношение к самому себе, к своему партнеру, к семье. Чтобы наши дети были здоровыми, успешными, жили в гармонии и счастье».

Врач-инфекционист, заведующий отделением профилактики ВИЧ-инфекции МГЦ СПИД Тимур Бессараб добавил, что вирус, как и человек, приносит организму вред, используя обман: «Обман опасен в любви, точно так же вирус приносит вред, обманывая человеческую клетку. Всегда нужно отделять зерна от плевел, семь раз отмерять и только потом отрезать - речь идет о профилактике. В этом деле нам не обойтись без помощи педагогов, а также без искреннего, заинтересованного, глубокого взаимодействия родителей и детей». Кроме того, медик указал на высокую значимость в контексте профилактики ВИЧ-инфекции образовательной работы со студентами медучилищ: она, по его мнению, преследует две цели - и широкую профилактику среди молодежи, и дополнительный элемент профессиональной подготовки.

ВАЖНО!

Помоги примером

Главными зрителями фильма стали студенты-медики московских колледжей и училищ, социальные педагоги и представители родительской общественности. Короткометражка произвела на молодых людей и девушек яркое впечатление. В ходе кинодискуссии они подтвердили, что родители часто пытаются показать своим детям идеальный мир, без пороков. И тогда опыт приходится нарабатывать на собственных ошибках.

Семейный психолог, автор книг по семейным отношениям Ирина Чеснова поддержала мнение юных зрителей. Герои фильма запутались, живут с чувством: а ты вообще меня любишь? Не верят друг другу. Чувствуют себя плохими. Изменами защищают себя от возможной боли расставания. Каков выход? «Быть подлинными. Это значит, быть полностью в отношениях и уважать собственный выбор», - резюмирует психолог.

Замглавы Экспертно-консультативного совета родительской общественности Департамента образования города Москвы Ольга Галузина добавила: вернее правила, чем собственный пример родителей, еще не придумали.

- Идеал, как известно, не достижим. Но родители всегда могут взять себя в руки - они отвечают за будущее детей своим примером. Нам почему-то

всегда хочется получить «другой» рецепт воспитания и счастья - простой. Но главный, проверенный веками вариант - желанное, сознательное родительство, без переадресации своей ответственности другим людям, без «упрощений» потребностей детей. И тогда мы сможем быть уверены, что даже на крутых поворотах наши дети будут знать, где опасно, а где безопасно. А это уже великое дело.