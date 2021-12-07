Москву ждёт средиземноморский снегопад: Рекорд по осадкам за 70 лет, пробки и гололёд

К вечеру вторника сугробы вырастут на 7 - 13 см. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вторник, 7 декабря, в Москве будет очень ненастным.

- Ожидается снег, местами сильный снег, днем переходящий в мокрый снег, местами образуется гололед, налипание мокрого снега, - говорится в предупреждении о неблагоприятных погодных условиях, которое выпустил Гидрометцентр России.

Снег начнётся в 2 - 3 часа ночи и будет продолжаться как минимум до вечера, при этом точное время начала ненастья будет зависеть от района Москвы и области.

- Особенно сильный снег будет валить с 9 до 15 часов, видимость ухудшится до 500-1000 метров, - таковы прогнозы центра «Фобос».

Снегопад 7 декабря может стать рекордным, считают специалисты центра «Фобос». Но - без паники: речь идёт о суточном рекорде для этой даты, 7 декабря. А в принципе столица видела и более мощные снегопады. Если говорить о 7 декабря, то максимальное количество осадков досталось Москве в этот день в 1949 году. Сейчас синоптики обещают до 14 мм за сутки, это 20% месячной декабрьской нормы. Для сравнения: рекорд для всего декабря - 23 мм осадков за сутки, столько снега обрушилось на столицу в 1981 году. Во вторник ничего подобного не предвидится.

Но опыт показывает, что если за день в мегаполисе выпадает больше 10 мм осадков, - это становится для города проблемой. И в Московском метеобюро, и в «Фобосе» единодушны: из-за ненастья 7 декабря столица станет в многокилометровых пробках, на проводах и деревьях образуется налипание снега - ветки могут обломится под его тяжестью, на дорогах - гололёд и снежный накат.

Сейчас высота снежного покрова в Москве - от 8 до 16 см, в зависимости от района. К вечеру вторника сугробы вырастут на 7 - 13 см, то есть снега в городе станет почти вдвое больше.

Ненастье принесет южный циклон - вместе с ним в среднюю полосу поступит тёплый и очень влажный воздух со Средиземного моря. Здесь он столкнется с холодной воздушной массой, на севере Европейской части России сейчас трещат 30-градусные морозы. На контрасте образуются мощные снеговые облака.

И ещё во вторник будет стремительно повышаться температура: утром -9, а к вечеру до +2! В среду и ночью, и днём около ноля. А к вечеру снова подморозит до -5…-7 градусов. К пятнице ночная стужа усилится до -16, днём -10.