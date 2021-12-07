«Подозреваемый» в нападении на МФЦ в Москве опроверг свое участие в перестрелке

Стрелок выпустил обойму и бросился на улицу. Его задержал сотрудник полиции — из отдела по вопросам миграции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 7 декабря в МФЦ района «Рязанский» устроил стрельбу 45-летний мужчина. Убил двоих и четверых ранил. При себе у него были документы на имя Сергей Глазов. В соцсетях и СМИ стали публиковать фото предполагаемого стрелка — тоже Сергея Глазова, уроженца Пензенской области. Однако мужчина оказался лишь тезкой задержанного за стрельбу.

— Я вообще кухню собираю (гарнитур — прим.авто.). Ни в кого не стрелял. Что говорят, это все ложь, — рассказал мужчина на ролике, который он опубликовал у себя в соцсетях.

Ранее стало известно, что в московском центре госуслуг один из посетителей открыл стрельбу. Убиты охранник и администратор офиса. Ранен сотрудник «Моих документов» и ГБУ «Жилищник» — коммунальщики работают в этом же здании. В больницу также доставили женщину и десятилетнюю школьницу. Их состояние оценивается как тяжелое.

Стрелок выпустил обойму и бросился на улицу. Его задержал сотрудник полиции — из отдела по вопросам миграции. Он был без оружия. Догнал нападавшего, скрутил и удерживал до приезда подкрепления.