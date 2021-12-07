С Нового года для москвичей повысится взнос на капремонт

Фасадные работы в рамках капитального ремонта жилого дома. Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Новый год с новой квартплатой! По традиции после боя курантов растут тарифы на услуги ЖКХ. Первыми в будущем году для москвичей повысятся расходы на капремонт. Сегодня, 7 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о минимальном размере взноса на капитальный ремонт в 2022 году. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

С 1 января в жилых домах столицы вместо нынешних 19 рублей 52 копеек за квадратный метр общей площади в месяц придётся выложить 20 рублей 99 копеек за «квадрат». Для примера: с Нового года для среднестатистической семьи из трех человек, которая живет в квартире площадью 64 квадратных метра, траты на капремонт вырастут на 94 рубля 8 копеек в месяц.

При этом сохраняются все действующие льготы и социальная поддержка жителей по оплате услуг ЖКХ (см. «На заметку»). Напомним, в Москве такую помощь получают 52 категории горожан. Это порядка 3,5 миллионов человек или почти каждый третий житель города. Кроме того, 649 тысяч семей пользуются субсидиями на квартплату.

Одновременно мэр Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому действующие сейчас тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве не изменятся до 1 июля 2022 года (актуальные ставки можно посмотреть тут). Следующее повышение квартплаты намечено на 1 июля будущего года. При этом рост составит в среднем 6 процентов.

ЦИФРЫ

Тарифы ЖКХ в Москве менялись за последние годы так:

- с 1 января по 30 июня 2019 г. рост на 1,7%;

- с 1 июля по 31 декабря 2019 г. - на 4,8%;

- с 1 января по 30 июня 2020 г. - без изменений;

- с 1 июля по 31 декабря 2020 года - на 5%;

- с 1 января по 30 июня 2021 г. - без изменений;

- с 1 июля по 31 декабря 2021 г. - на 4,6%;

- с 1 января по 30 июня 2022 года - без изменений;

- с 1 июля по 31 декабря 2022 года - рост на 6%.

НА ЗАМЕТКУ

Взнос за капитальный ремонт жилых домов в Москве не платят:

1. Собственники в домах:

- официально признанных аварийными;

- в которых меньше пяти квартир;

- попавших в программу реконструкции или сноса.

2. Наниматели жилья.

3. Все жители домов, включенных в программу реновации.

4. Некоторые льготники (например, одинокие в возрасте 80 лет и старше).

Чтобы оформить такую помощь, нужно обратиться в своем округе в городской центр жилищных субсидий (ГЦЖС).

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