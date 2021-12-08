"Двоих женщин связал скотчем, третью - изнасиловал": В Москве девушка прыгнула в окно, спасаясь от маньяка

Мужчина уже признал свою вину. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители одного из спальных кварталов на Северо-западе Москвы поздно вечером во вторник, 7 декабря, стали свидетелями жутких событий. Сначала внимание соседей привлекли истошные женские крики. Полицию тогда никто вызвать не стал и как оказалось зря.

Через несколько минут молодая женщина открыла окно на четвёртом этаже и прыгнула вниз. Через мгновение во дворе появился мужчина с ножом в руках, который попытался ее догнать. Благо, тут очевидцы медлить не стали и позвонили в службу спасения. В итоге пострадавшую с ножевым ранением госпитализировали, а ее обидчика задержали и увезли на допрос.

Чуть позже в квартире, из которой выпрыгнула пострадавшая, нашли еще двоих женщин 34-х и 22 лет. Оказалось, в тот вечер тут творился настоящий кошмар.

Четверо участников инцидента собрались в квартире московской семьи случайно. 28-летний официально безработный гражданин Таджикистана делал ремонт. Трое его землячек приехали, чтобы сделать уборку. В квартире все вместе они провели несколько часов и в какой-то момент мужчина словно обезумел.

- Двоих женщин он связал скотчем. Третью изнасиловал и попытался убить с помощью ножа, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Спасаясь, пострадавшая выпрыгнула в окно.

- Он кричал, что убьет меня, достал нож и несколько раз ударил, - дала показания женщина, которая сейчас находится в больнице.

Оказалось, что со своим обидчиком она была знакома до этих событий. Несколько лет назад у них были близкие отношения. Впрочем, это вряд ли смягчит наказание.

- Возбуждено два уголовных дела по статьям «Изнасилование» и «Угроза убийством», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Мужчина уже признал свою вину. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Об обвиняемом известно немного. В Москву он переехал 5 лет назад, официально нигде не работал, не женат, детей нет.