Собянин: В Москве число пациентов с COVID в больницах снизилось более чем на 40%

Сегодня, 8 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ремонтируемый корпус «Д» резервного коронавирусного госпиталя в «Сокольниках». Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сегодня, 8 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ремонтируемый корпус «Д» резервного коронавирусного госпиталя в «Сокольниках». В нем планируют развернуть один из крупнейших в столице реанимационных блоков.

«Готовность резервных госпиталей должна быть всегда на высоком уровне, - сказал Сергей Собянин. - Более того, мы, пользуясь возможностью, занимаемся постоянной модернизацией этих госпиталей. Одно из таких направлений модернизации - это создание дополнительного реанимационного коечного фонда».

Мэр отметил, что госпитализированных с COVID в столице стало меньше.

«В Москве заболеваемость от пиковых значений уменьшилась в два раза, - сообщил Собянин. - Количество пациентов, которые находятся в ковидных госпиталях, уменьшилось более чем на 40%».

По его словам, запас свободных мест нужен для того, чтобы во время роста заболеваемости занимать как можно меньше коек в больницах, где оказывают плановую медпомощь.

«В Сокольниках решили создать мощный реанимационный центр - один из самых крупных в нашей стране, по мощности сопоставимый с тем, что мы сделали на ВДНХ, - отметил мэр. - Здесь будет 222 реанимационные койки. Основные работы уже закончены. Закуплено более 3 тысяч единиц оборудования, включая ИВЛ, аппараты мониторинга, специальные кровати. Надеюсь, через 1,5 недели весь этот корпус запустим в эксплуатацию и он будет находиться в горячем режиме».

ЧТО ДЕЛАЮТ

Шесть павильонов конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Сокольники» (5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1) перестроили под коронавирусный стационар в мае 2020 года. Он открыт при больнице имени Ф. И. Иноземцева

Сейчас на площади 26,1 тысячи квадратных метров работают:

- 5 лечебных корпусов («А», «Б», «В», «Г», «Д») на 999 коек – для госпитализации больных с ковидом;

- административный корпус – для социальных служб и медперсонала.

Корпус «Д» теперь отдали под реанимационные койки. Их станет больше в 2,5 раза – вместо 90 откроют 222 койки.

К 16 декабря 2021 года в этом корпусе разместят:

- 5 реанимационных блоков на 132 койки;

- 13 постов медсестёр;

- подсобные и другие помещения, среди которых процедурная, ординаторская, сестринская, аппаратная, комнаты для хранения дыхательной аппаратуры, медикаментов, расходных материалов и уборочного инвентаря.

Павильон оснастят источниками сжатого воздуха и вакуума. Кроме того, поставят медицинские консоли и высокотехнологичное оборудование. Благодаря этому врачи смогут проводить сложнейшие диагностические и реанимационные процедуры.

НА ЗАМЕТКУ

Для родственников пациентов стационара в «Сокольниках» ежедневно с 8.00 до 21.00 работает колл-центр. Справку о самочувствии больного можно получить по телефону горячей линии − 8 (495) 870-74-01.

По данным на 6 декабря 2021 г. на лечении здесь находятся 452 пациента, из них:

- в отделениях общей терапии – 368 чел.;

- в палатах интенсивной терапии – 84 чел.

За последние сутки:

- поступили 7 пациентов;

- выписаны 40 пациентов.