Москва готовится к сильным снегопадам и морозам в ближайшие месяцы

По прогнозам эта зима обещать быть настоящей - с морозами и снежными бурями Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва только пережила первые зимние аномалии с метелями, гололёдом и ураганом. Но, как считают синоптики, успокаиваться рано. По прогнозам эта зима обещать быть настоящей - с морозами и снежными бурями. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил на пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы готовимся к тому, что зима будет холодная и достаточно снежная, - сказал Бирюков. - Мы пользуемся данными наших коллег и готовимся к таким работам. Говоря о снежности зимы, рассчитываем так же, как примерно семь лет назад, когда было достаточно большое количество снега, все циклично повторяется. Службы городского хозяйства к этому готовы».

Заммэра напомним, что за прошлую зиму в столице выпало более 180 сантиметров снега при норме 150 сантиметров. «В этом году ещё больше снега ожидаем, - сообщил Бирюков. - Но увеличивать количество коммунальной техники не планируем. Сейчас используем более 10 тысяч снегоуборочных машин и этого оптимального количества достаточно, чтобы город был чистым. Представьте, мы выпустили стройными рядами на уборку улиц еще больше техники, какой автомобилист спокойно проедет по дорогам? Просто весь город остановится».

Напомним, по действующим правилам столичные улицы чистят от снега через каждые 4 - 5 часов. «Если выпало 10 сантиметров, то мы убираем все за двое суток, - говорит Бирюков. - Коммунальщики справляются с этой задачей».

По его словам, все городские системы последние 11 зимних сезонов работают без сбоев.

«У нас нет аварий и отключений только потому, что четко работает вся технологическая цепочка решений вопросов жизнеобеспечения», - подчеркнул Бирюков.