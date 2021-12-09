Заместитель мэра столицы Петр Бирюков: «На работу в ЖКХ зовем москвичей и жителей соседних регионов»

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Москвичи могут при желании устроиться дворниками, озеленителями или другими работниками в службах городского хозяйства Москвы. Столичные власти приглашают в ЖКХ местных жителей.

- Количество мигрантов сокращается, за последнее 5 - 7 лет их стало меньше почти в два раза, - сообщил сегодня, 9 декабря, на пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. - Для тех, кто у нас сегодня работает, созданы нормальные социально-бытовые условия. Нормальный уровень оплаты труда, такой же, как и для всех остальных работающих. Сотрудники проживают в коммунальных городках, оснащённых системами контроля входа и выхода, с уютными жилыми комнатами, есть душевые, возможность просушить спецодежду, столовая, места отдыха, в том числе спортивные тренажеры во дворе.

По его словам, все сотрудники коммунальных служб проходят вакцинацию и получают необходимые медицинские услуги.

- Создавая комфорт, мы приглашаем на работу москвичей, жителей московского региона, Центрального федерального округа, - сказал Бирюков. - На наших предприятиях, в инженерных компаниях, таких, как Мосводоканал, объединенная энергетическая компания, тепловые организации, «Гормост» и «Автомобильные дороги» работают граждане России. Поэтому в управляющих компаниях и окружных службах «Автомобильных дорог» продолжаем такую работу по трудоустройству.

Напомним, ранее мэр Сергей Собянин заявил, что в столице в районных коммунальных службах есть резерв к сокращению мигрантов. При этом в крупных предприятиях ЖКХ иностранных рабочих уже практически нет. Мэр также отметил, что в столице нужно уменьшать количество мигрантов на стройках домов для программы реновации.

«Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых на стройплощадках достаточно много на сегодняшний день, - обратился Собянин к застройщикам. - Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте зарплату, создавайте условия работы. Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства».