Добро пожаловать в Хогвартс: В ЦДМ на Лубянке открывается Harry Potter pop-up shop

Волшебный мир Гарри Поттера уже два десятилетия завораживает и детей, и взрослых. Теперь у российских поклонников «поттерианы» появится еще одна возможность прикоснуться к сказке. В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» 14 декабря, накануне новогодних праздников, откроется «Harry Potter pop-up shop» - первый в России поп-ап магазин, посвященный франшизе «Гарри Поттер». В нем будет представлен самый широкий ассортимент официальной лицензионной продукции по мотивам волшебного мира знаменитого чародея. Магазин открывается при поддержке компании Warner Bros. Consumer Products.

- Главный детский магазин страны ЦДМ на Лубянке был и остается центром притяжения уникальных торговых и развлекательных форматов, которые открываются в России впервые, - рассказал «КП» генеральный директор ЦДМ на Лубянке Александр Копанев. - Мы гордимся, что именно в ЦДМ любители и фанаты произведений о Гарри Поттере, одной из самых популярных книг во всем мире, смогут погрузиться в настоящий мир магии и волшебства. Приглашаем всех детей и родителей стать участниками незабываемого новогоднего приключения.

Поп-ап магазин разместится на втором этаже «Центрального детского магазина» - на балконе с видом на главный Атриум и знаменитые механические часы. Тех, кто с детства мечтал побывать в Хогвартсе, ждет немало сюрпризов. В ЦДМ постарались воссоздать атмосферу этого удивительного места. Погрузиться в мир волшебства помогут специальные фотозоны и тематические продуктовые выкладки, вдохновленные «поттерианой». В Harry Potter pop-up shop можно найти одежду, игрушки, сувениры, сладости, записные книжки от самых известных брендов, в том числе Lego, Spin Master, Mattel, Funko, Hatber, ЭКСМО и многих других. Поклонники Гарри Поттера смогут не только выбрать товары по душе, но и на время почувствовать себя настоящим магами, воспитанниками академии чародейства и волшебства. Выбрать свою волшебную палочку The Noble Collection, нарядиться в мантию чародея от Rubie's или шарф одного из факультетов Хогвартс бренда «Индивид», полакомиться шоколадной лягушкой Jelly Belly и, конечно, сняться на память с тележкой на заколдованной платформе номер девять и три четверти на лондонском вокзале «Кингс-Кросс».

Первый фильм о приключениях Гарри Поттера кинокомпании Warner Bros. вышел на экраны в 2001 году. С тех пор невероятные приключения юного волшебника оставили уникальный след в массовой культуре. На экраны вышло восемь блокбастеров о Гарри Поттере по мотивам произведений британской писательницы Джоан Роулинг. На сегодня волшебный мир Wizarding World остается одним из самых популярных мировых брендов. Вселенная Гарри Поттера также включает в себя два фильма «Фантастические твари» (премьера еще одного ожидается в 2022 году), отмеченную множеством призов постановку «Гарри Поттер и проклятое дитя», игры от Portkey Games, всевозможные товары, захватывающие развлечения (в том числе четыре тематических парка) и интерактивные выставки.

Товары франшизы Wizarding World представлены во флагманском магазине в Нью-Йорке и в розничном магазине «Платформа номер девять и три четверти» в Лондоне. Поклонники со всего мира приезжают посмотреть Warner Bros студио-тур в Лондоне – «The Making of Harry Potter» и Warner Bros студио-тур в Токио. Теперь окунуться в волшебный мир юного волшебника можно и в Москве.