Будет весело, вкусно и интересно!

Новогодние программы позволят окунуться в атмосферу сказки.

- Зимой мы с семьей стараемся каждые выходные проводить с пользой, на диванах не валяемся, - улыбается Дмитрий Шамов из Мытищ, счастливый супруг и отец двух подростков.

У Шамовых добротный домик в одном из пригородов, в который частенько наезжают родственники и гости из Москвы.

- Иногда выбираем маршруты на один день - в Сергиев Посад можем съездить, в Истру или на горнолыжки под Яхрому, - продолжает мужчина. - А иногда можем на одну-две ночевки махнуть на нескольких машинах и куда-то подальше. В Коломну, например. В предыдущие годы добирались до Можайска даже. Нам все интересно: ярмарки, музеи, храмы, усадьбы, тюбинговые трассы. Зима - это особенное время! С детства у меня со снежной зимой ассоциации сказки, что ли…

Нынешняя зима обещает быть невероятно интересной и щедрой на эмоции. В Московской области стартовал новый сезон уже ставшего традиционным проекта «Зима в Подмосковье».

«Каждый сезон мы стараемся радовать наших жителей и гостей интересными программами. В Зарайске мы открыли первый и единственный в России Музей-усадьбу Достоевского «Даровое», он полностью восстановлен. В Новом Иерусалиме открылась выставка «Французский вкус князей Юсуповых». Это, наверное, самая большая частная коллекция французской живописи конца XVIII - первой трети XIX века. Уникальную экспозицию «Образ и смысл» мы развернули в Серпуховском музее. Выставлено 80 картин - XVII век, знаменитые голландцы, период расцвета живописи. 18 декабря в «Новом Иерусалиме» откроем одну из лучших выставок страны - «Азбука шедевра». Из 30 музеев - от Владивостока до Калининграда - привезут картины известных русских художников», - рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Жителей и туристов ждут сотни площадок и более 500 различных развлекательных мероприятий. «Комсомольская правда» составила путеводитель по главным из них.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:

- Традиционно мы подготовили большую программу для жителей и гостей Подмосковья. Очень надеюсь, что большое количество людей со всех регионов страны сможет побывать в наших уникальных местах. Здесь можно каждый город назвать, потому что везде своя особенность. Катки, парки, горнолыжные курорты, трассы, музеи, усадьбы, отели, рестораны ждут всех. Уверен, что мы не разочаруем. А новогоднее оформление наших городов всем поднимет настроение.

Спорт - на здоровье

В нынешнем году инфраструктура «Зимы в Подмосковье» для активного отдыха и занятий спортом серьезно расширится.

• Например, увеличится количество катков. Новые площадки для покатушек на коньках откроются в Люберцах (парк «Наташинские пруды»), Домодедове (площадь у Молодежного центра «Победа»), Серпухове (парк «Питомник»), Одинцове (парк Малевича), Орехово-Зуеве (парк 30-летия Победы). Большим событием станет бесплатный каток в парке «Патриот».

Любителей активного отдыха ждут лыжные трассы...

КСТАТИ

Одним из новых открытий для массового туриста в этом году, несомненно, будет старинный городок Верея (он находится в 224 км от Можайска и 45 км от Наро-Фоминска). Недавно он стал первым городом МО, вошедшим в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

К ПРАЗДНИКУ!

В этом году в Подмосковье откроют более 60 новогодних ярмарок с елочными базарами, горячим чаем и всякой вкуснотой на фуд-кортах, различными активностями. Центральные площадки будут размещаться в Красногорске, Истре, Коломне, Королеве, Серпухове, Ступине и Одинцове.

НА СТИЛЕ

Отдельно стоит сказать и о визуальных особенностях всех площадок, задействованных в фестивале «Зима в Подмосковье».

В нынешнем году для них разработан новый фирменный стиль. Во-первых, мимо этих площадок и павильонов не пройдешь, заметишь издалека, узнаешь по ярко-красному колеру и душевному русскому «лоскутному одеялу», которое теперь также используется в оформлении.

В парках и на ярмарках будут установлены эффектные фотозоны, которые наверняка станут одной из главных достопримечательностей для селфи.

ВАЖНО!

Проект «Зима в Подмосковье» - и для жителей области, и для туристов, конечно. В Подмосковье находится множество исторических усадеб, связанных не только с известными дворянскими фамилиями, но и с классиками русской литературы, музыки и науки. В Подмосковье прекрасные музеи с уникальными коллекциями. Горнолыжные курорты, лыжни, трассы для тюбинга и катки - для любителей активного отдыха. Эксперты подсчитали, что туристический потенциал Московской области - 20% всего турпотенциала России. По предварительным итогам, турпоток за 2021 год составит более 13,7 млн человек!

Это мощный экономический драйвер для региона. Ведь в туризм приходит большое количество предприятий малого бизнеса - гостя нужно радушно встретить, вкусно накормить и показать ему самое интересное.

МОЛОДЕЦ, ЕШЬ ХОЛОДЕЦ!

В Павловском Посаде уже в девятый раз пройдет фестиваль «Русский холодец». Настоящий праздник живота и традиционной русской кухни, но в то же время конкурс самых искусных кулинаров. Вот вы знали, например, что нежнейший по вкусу холодец может быть приготовлен в виде павловопосадского платка, деревни с домиками, гитары и даже сказочного замка?! Добавьте к этому вкусовую палитру - эти студни варят из свинины, говядины, курицы, баранины. Плюс заливное из стерляди, трески, креветок. В общем, все это обязательно нужно попробовать!

Адрес: Павловский Посад, Музейно-выставочный комплекс «Княжий двор» - рабочий поселок Большие Дворы, улица Маяковского, 130, стр. 1.

Когда: 5 февраля 2022 г.

Сайт: welcome.mosreg.ru.

Куда еще обязательно зайти: Музей русского платка и шали (Павловский Посад знаменит на весь мир своими набивными платками), Дом-музей Вячеслава Тихонова (великий русский актер родился именно в этом городе).

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

Каждый год в середине января, на Крещение Господне, православные в России совершают традиционный обряд - купаются в проруби или открытых водоемах. Считается, что в этот день вода становится освященной и троекратное окунание в нее очищает от грехов. Для крещенских купаний в Подмосковье подготовили более 200 мест. Есть в регионе особые водоемы, связанные с различными православными святыми или традициями, которые на Крещение становятся местами настоящего паломничества. Для удобства верующих в этом году на их территории провели дополнительное благоустройство. Например, у знаменитого Гремячего ключа в Сергиевом Посаде завершили строительство подъездной дороги, у купели в Саввино-Сторожевском монастыре и у Белого колодца в Зарайске благоустроили территорию.

Когда: 19 января 2022 г.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

В рождественские дни на площади возле МВК «Новый Иерусалим» пройдет фестиваль «Азбука Рождества», это будет зимний вариант легендарной подмосковной ярмарки «Сыр! Пир! Мир!». Свои товары представят фермеры и ремесленники из разных уголков области.

Адрес: Истра, Ново-Иерусалимская набережная, 1.

Когда: 6 - 8 января 2022 г.

Сайт: njerusalem.ru.

Что обязательно нужно попробовать: истринский хлеб Победы (натуральный хлеб из органического зерна), твердые сыры Олега Сироты и других подмосковных сыроваров.

100 ХИТОВ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

Начиная с 18 декабря на крупнейшей выставочной площадке Московской области - в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» представят экспозицию «Азбука шедевра». Это более 100 работ известных русских художников из собраний 30 региональных российских музеев. Как написали бы на афише музыкального концерта: «Только хиты!» От великих пейзажистов до соцреализма, от мастеров портрета до блестящего авангарда. Одни имена чего стоят: Шишкин, Левитан, Малевич, Дейнека, Кандинский, Серебрякова, Гончарова и многие-многие другие.

Адрес: Истра, Ново-Иерусалимская набережная, 1.

Когда: 18 декабря - 19 июня 2022 г.

Сайт: njerusalem.ru.

Куда еще обязательно зайти: Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь, являющийся одной из главных святынь русского православия.

ПРЕКРАСНЫЙ «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»

...и многочисленные катки

С 4 декабря в Московской области начнутся гастроли одного из самых красивых ледовых шоу в истории России. Проект Ильи Авербуха и Первого канала «Ледниковый период», в котором участвуют известные артисты и спортсмены, в течение месяца побывает на 14 площадках в разных уголках Подмосковья. Причем выступления будут проходить на открытых катках и их смогут увидеть все желающие!

Где: Ногинск, Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Красногорск, Королев, Люберцы, Одинцовский, Сергиев Посад, Серпухов, Щелково, Черноголовка, Химки.

Когда: с 4 по 26 декабря.

Сайт: welcome.mosreg.ru.

«ГОЛЛАНДИЯ» В СЕРПУХОВЕ

Новый сезон «Зимы в Подмосковье» стартовал с грандиозной выставки в Серпуховском историко-художественном музее «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России». 9 тематических залов по жанрам: от натюрморта к морской тематике, от портретов к сюжетам городской жизни. 80 полотен лучших художников Золотого века голландской живописи, собранных в одну концепцию из 11 музеев и 4 частных коллекций.

Где: Серпухов, улица Чехова, 87.

Когда: 26 ноября - 10 апреля 2022 г.

Сайт: serpuhov-museum.ru.

Что обязательно нужно попробовать: серпуховские биточки с луком (их в свое время сам Антон Павлович Чехов нахваливал) и серпец (это такой рогалик из слоеного теста с разными начинками).

• Новые лыжные трассы - в Одинцове (тот же парк Малевича), Богородском городском округе (Глуховский парк, Обуховский парк «Роща»), Видновском лесопарке, Люберцах (Томилинский лесопарк), Подольске (Октябрьская площадь), Балашихе (парки «Пехорка» и «Пестовский»).

• А еще нынешний сезон покажет и докажет, что горнолыжные склоны в Подмосковье есть не только в окрестностях Яхромы. Среди новых мест, где стоит побывать любителям горных лыж и сноубордов, - «Лисья гора» в Балашихе, парк-отель «Морозовка» в Солнечногорске, горнолыжный клуб Гая Северина в Раменском, «Царьград» в Серпухове и ГК «Олимп» в Коломенском городском округе.