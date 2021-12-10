Тепло и комфорт в каждый дом

Андрей Воробьёв отметил добросовестную работу сотрудников газовой службы. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Алексей Шиков только что вышел из офиса Мособлгаза. Рассказывает, что заехал подать документы на социальную газификацию.

- Землю под Истрой мы с женой в свое время получили как многодетные родители. Вот уже третий год живем в своем доме. До этого приходилось зимой отапливаться электричеством, а еду готовить на баллонах с пропаном. А это все очень дорого. Так что мы, конечно, обрадовались, когда наша деревня попала под президентскую программу соцгазификации. Подача документов? Очень просто все. Мне кажется, даже ребенок может подать, - смеется Алексей.

Президентская программа «Социальная газификация», напомним, стартовала летом этого года. Жителям населенных пунктов, по границам которых проходит магистральный газ, трубы совершенно бесплатно проводят прямо до земельного участка. Прокладка труб по самому участку и работы внутри дома - по льготным ценам. В Подмосковье единым региональным оператором по газификации является компания «Мособлгаз».

Московская область по реализации программы идет строго по намеченному графику. Вчера губернатор Андрей Воробьёв проверил работу филиала «Северо-Запад» Мособлгаза в Красногорске, поблагодарил сотрудников за работу. Здесь трудятся 1397 человек, которые обслуживают территории 11 муниципалитетов: помимо самого Красногорска в списке Истра, Химки, Солнечногорск, Клин, Волоколамск, Долгопрудный, Лобня, Шаховская, Лотошино и частично Мытищи.

«Задача - нарастить темп»

С сотрудниками Мособлгаза, которые последние полгода живут в очень интенсивном графике, губернатор пообщался за чашкой чая.

- Жизнь с газом и без газа - это огромная разница и по деньгам, и по качеству, - сказал Андрей Воробьёв. - Ребята очень стараются, много молодых - и работники, и инженеры, и в управлении. Очень важна обратная связь, насколько качественно все происходит.

Губернатор обратил внимание, что жители Подмосковья отмечают качественную работу на всех этапах социальной газификации.

- В разных муниципалитетах Московской области мы видим, что оценку жители дают достойную, высокую. Перехваливать никого не хочется, но это приятно. Наша задача - в следующем году темп нарастить, руку вы уже набили. Все имеет значение: грамотное проектирование, по каждому дому - индивидуальное решение, куда завести газ, где вывести. Вы все это знаете, и я вам признателен за такое добросовестное отношение.

Кстати, по статистике, ежедневно жители Московской области в среднем подают 288 заявок на подключение по программе социальной газификации. Все запросы сотрудники пунктов приема жителей стараются обрабатывать в кратчайшие сроки.

Оформить договор помогут сотрудники Мособлгаза. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

«Это намного выгоднее»

До конца нынешнего года должны быть догазифицированы 1113 населенных пунктов. На текущий момент программа выполнена на 91% - голубое топливо уже получили 30,4 тысячи человек, проживающих в 12 тысячах домовладений на территории 908 населенных пунктов.

В офисе «Северо-Запада» губернатор пообщался с жителями, которые приехали в офис для подачи документов.

Лилия Басова из деревни Покровское городского округа Истра рассказала, что в их населенном пункте газ частично уже был, но на дальней улице. Чтобы протянуть трубу до дома Басовых, нужно было заплатить приличную сумму. Семья многодетная, четыре ребенка. Тут, понятно, каждый рубль на счету. Так что раньше газ не могли себе позволить.

- А так как президент придумал такую прекрасную программу, теперь мы можем газифицироваться по льготным ценам, - говорит Лилия. - Вот пришли подавать документы. Собрали их быстро - нужно только свидетельство о собственности на землю и на дом и паспорт. Это очень удобно. Обещают, что через несколько месяцев получим газ. Конечно, это решит много наших бытовых и финансовых проблем. Например, сейчас мы используем баллоны с пропаном, платим по 35 рублей за литр (обычно в баллонах по 50 литров. - Авт.). А газ в трубе будет стоить чуть больше 6 рублей за кубометр. Конечно, это намного выгоднее.

Как сообщают в Мособлгазе, с момента запуска президентской программы заявки подали более 90 тысяч собственников домовладений.