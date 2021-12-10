«Врезался в фуру»: В аварии под Раменским погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров

Погиб депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров

В ночь на пятницу, 10 декабря, в Подмосковье трагически погиб депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров. Как стало известно, его автомобиль «Тойота Камри» попала в аварию на 65 километре трассы М5 «Урал» неподалеку от Раменского.

- В легковушку врезалась фура, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Обстоятельства выясняются.

Известно, что в машине 60-летнего Зафирова также находился пассажир, его друг. Оба мужчины скончались на месте. Личность второго погибшего также удалось установить - водителю Виктору Кривицкому также было 60 лет.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принес свои соболезнования родным и близким погибшего депутата: «Сил и душевного терпения пережить эту страшную трагедию. Светлая память».

На сайте подмосковного парламента сообщают, что Зафиров в сентябре этого года был избран депутатом Московской областной Думы VII созыва по Воскресенскому избирательному округу, был членом Комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ.

Эвклид Зафиров родился в 1961 году в Тбилиси. Закончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Производство летательных аппаратов». В 1980-х начинал инженером-конструктором в Конструкторского бюро машиностроения. Но его главным местом работы на многие годы стал Коломенский завод РТИ. Там Зафиров прошел путь от начальника одного из отделов до генерального директора и председателя совета директоров. Имел ученую степень кандидата технических наук. Был награжден почетным званием «Заслуженный работник промышленности Московской области».