В перинатальном центре младенец погиб спустя пять дней после рождения

В настоящее время полиция проводит проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

Трагедия случилась в перинатальном центре в Балашихе. Во время утреннего обхода акушерского отделения, врач заметила новорожденную 5-дневную девочку, которая лежала рядом со спящей матерью слишком тихо и неподвижно. Доктор разбудила женщину и проверила жизненные показатели у ее ребенка - пульса не было. Врач попыталась реанимировать новорожденную, но было уже слишком поздно, младенец скончался. Молодая мама рассказала врачам, что несколько часов назад дочь была в полном порядке, девушка покормила ее и уложила спать рядом с собой.

«В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 5-дневного младенца в перинатальном центре в Балашихе. Во время утреннего обхода врач заметила новорожденную, которая не подавала признаков жизни. Доктор попыталась провести реанимационные мероприятия, но было поздно. Предварительно установлено, что смерть наступила за час до обнаружения ребенка врачом. Мать девочки, 26-летняя Ирина К.*, рассказала, что несколько часов назад с дочерью все было хорошо. Девушка покормила ребенка и уложила спать рядом с собой», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту скоропостижной смерти младенца. Тело новорожденной девочки направлено на медэкспертизу, которая должна установить точные причины смерти ребенка.