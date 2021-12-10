Число абонентов МТС на Большой кольцевой линии в Москве ежедневно увеличивается на 20%

ПАССАЖИРОПОТОК ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛСЯ

Жители и гости Москвы активно пользуются новыми станциями, открывшимися на Большой кольцевой линии в Москве. Напомним, 7 декабря в подземке запустили движение по новому участку, состоящему из 10 станций. Длина маршрута 20 километров. В него входят станции «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

С запуском новых поездов горожане моментально начали оптимизировать свои маршруты и менять привычные схемы движения. Так, по данным МТС, в первые дни работы новой линии пассажиры стали реже делать пересадки в центре, отдавая предпочтение новым, более оптимальным вариантам.

Исследование мобильный оператор проводил с 7 по 9 декабря в часы наибольшей загруженности метрополитена. Это утром в период с 8:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 19:00. В первые три дня движения по Большой кольцевой количество абонентов МТС на новых станциях ежедневно увеличивалось на 20%.

НА КАКИХ СТАНЦИЯХ СТАЛО МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ

К примеру, в поездах, курсирующих от станции «Проспект Вернадского» до «Парка культуры» Кольцевой линии, число абонентов МТС уменьшилось на 14%. При этом на самом загруженном ранее участке московского метро от станции «Ленинский проспект» до «Октябрьской» – на 10%. Пассажиропоток от станций «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий в центр сократился на 7% и 5% соответственно.

- На станциях Калужско-Рижской линии, которая на юге соединяется с еще двумя радиальными ветками метро, также произошло перераспределение трафика. В центр стало ездить меньше пассажиров, но увеличилось число абонентов, двигающихся в сторону области. При этом общее число пассажиров на южном участке этой ветки выросло на 4% за счет тех, кто пересел с наземного транспорта на метро или приехал с соседних красной и серой веток через БКЛ, - уточнили в МТС.

ВАЖНО

Для абонентов МТС мобильная связь доступна на всех станциях западного участка Большой кольцевой линии. На станции «Зюзино», где пока связи нет, сейчас как раз устанавливается необходимое оборудование. Максимальная скорость передачи данных на новых станциях - 400 Мбит/с. Что касается покрытия в тоннелях, то оно будет обеспечено к концу декабря в большинстве из них.