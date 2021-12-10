Ленинградская область возглавила ESG-рэнкинг устойчивого развития России

Рейтинговое агентство RAEX 2021 оценило устойчивость развития экономик регионов России. Лидером ESG-рэнкинга субъектов РФ по итогам минувших 12 месяцев названа Ленинградская область. По мнению специалистов RAEX, здесь ответственно относятся к окружающей среде, ощущается высокая социальная ответственность и хорошее качество корпоративного управления.

Название ESG состоит из слов Environmental (окружающая среда), Social (социальная ответственность), Governance (госуправление), то есть рейтинг дает понять, думают ли в регионе о его завтрашнем дне так же серьезно, как о сегодняшнем, и насколько здесь здоров инвестиционный климат, а инвесторы – ответственны.

- Эксперты дали высокую комплексную оценку применения принципов устойчивого развития, но, безусловно, нам есть еще над чем работать по всем трем направлениям, прокомментировал результаты рейтинга губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Мы продолжаем совершенствовать работу с бизнесом, внедряем проект "Зеленый коридор для инвестора", чтобы прийти к единому стандарту, как на региональном, так и на муниципальном уровне. У нас высокий уровень управления финансами, мы один из регионов с низкой долговой нагрузкой. Большая работа предстоит в части экологии: в следующем году мы планируем принять региональную стратегию низкоуглеродного развития, мы уже закрываем старые мусорные полигоны и переходим на современные технологий переработки отходов с их вторичным использованием.

- Для того чтобы региональные приоритетные проекты были синхронизированы со стратегией, мы внедрили систему «проектное сито». Оно позволяет оценить проектную инициативу по десятку различных критериев, в том числе соответствию приоритетам региона. Сегодня мы делимся этими наработками с коллегами из других регионов. Наш опыт получил высокую оценку на конкурсе «Проектный олимп»: в 2021 году мы заняли первое место в номинации «Система управления проектной деятельностью» и получили спецприз в стратегическом управлении, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Конечно, и бизнес вносит вклад в рейтинг, причем, сразу в несколько его элементов. Например, «ЕвроХим», который запустил в Кингисеппе современное и экологичное предприятие по производству аммиака мощностью 1,1 млн. тонн в год. Сейчас компания строит на этой же площадке вторую производственную очередь. Ответственные инвестиции отразились на рейтинге региона. Но не только они. «ЕвроХим» активен и в социалке. 1 сентября компания по трехсторонней договоренности с губернатором и Фондом Андрея Мельниченко открыла в Кингисепе детский технопарк «Кванториум», который рассчитан на обучение 800 детей. Сейчас в нем занимаются уже около 300 ребят из Кингисеппского и соседних с ним районов. Там же прошел первый в районе съезд юных ученых и изобретателей.

Фонд Андрея Мельниченко, «ЕвроХим» и Санкт-Петербургский государственный технологический институт подписали соглашение, по которому кингисеппские школьники смогут продолжить расширенное изучение предметов естественно-математического цикла в специализированных ЕвроХим-классах и стать студентами ЕвроХим-групп Фонда Андрея Мельниченко, которые уже созданы в Кингисеппском колледже технологии и сервиса. С будущего года такие группы будут формироваться и в Технологическом институте. Учиться студенты будут в аудиториях Кингисеппского колледжа технологии и сервиса. Здесь будут читать лекции преподаватели СПбГТИ, а производственные практики будут проходить на предприятиях компании в Кингисеппе.