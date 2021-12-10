После 25-градусных морозов в Москву придет оттепель до +2

После выходных в Москву придут циклоны с Атлантики – а вместе с ними потепление и новые снегопады. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ночь на пятницу, 10 декабря, в Москве и области стала самой холодной с начала зимы. Подмосковным “полюсом холода” оказался Клин - там подморозило до -25 градусов. В мегаполисе воздух остыл до -17 градусов, в Новой Москве до -19,4 градуса. Мороз, конечно, не рекордный и не такой уж лютый, но все же сейчас в столице на 8 – 9 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам для первой декады декабря.

Снега – в избытке: в Подмосковье сугробы уже выросли до 25 – 31 см, больше всего намело в Павловском Посаде и Коломне.

Что же дальше будет? Если зима так рванула с места в карьер и со стужей, и с сугробами, к Новому году Москва станет похожа на Заполярье? Нет, уверяют синоптики Гидрометцентра России в своих прогнозах погоды в Москве на 11 – 19 декабря. Антициклон, который принес в столицу морозную и солнечную погоду, задержится только на выходные. Потом придут циклоны с Атлантики – а вместе с ними потепление и новые снегопады.

В ночь на субботу, 11 декабря, в столице -15...-17 градусов, по области до -20 (хотя специалисты центра “Фобос” считают, что местами может подморозить до -24). Днем -9...-14, ясно и солнечно.

В воскресенье, 12 декабря, облачно, с прояснениями, после обеда закружит небольшой снег. Ночью -14...-16 градусов, днем -3...-8.

В понедельник, 13 декабря, пасмурно, небольшой снег. Ночная температура -5...-10 градусов, днем -2...-7.

Во вторник и среду, 14 и 15 декабря, тоже облачно и снежно. По ночам -3...-8 градусов, днем 0...-5. Такая погода на 2 - 4 градуса теплее климатической нормы.

С четверга до воскресенья, 16 – 19 декабря, ожидается оттепель. Круглые сутки -3...+2 градуса, снег и мокрый снег.