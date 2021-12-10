После реконструкции в кинотеатре «Марс» в Москве открылся районный общественный центр

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 10 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел несколько новых и строящихся зданий в Алтуфьевском районе столицы. Одним из завершённых к концу года проектов стал реконструированный кинотеатр «Марс» на Инженерной улице.

«Кинотеатр откроется перед Новым годом, - сказал Собянин на встрече с жителями района. - Само это здание было заброшено. Много лет стояло. Вы просили его реконструировать под кинопоказ. Кинопоказ будет, и само здание будет общественным центром».

Мэр ответил на вопросы горожан о дорожных стройках, а также переселении по программе реновации.

По его словам, в 2022 году в районе достроят Северо-Восточную хорду и реконструируют развязку МКАДа с Алтуфьевским шоссе.

Для участников реновации по проекту комплексного развития бывшей промзоны «Бескудниково» появится новое жилье.

«Уже в следующем году начнем проектирование и в конце года выйдем на площадку», - уточнил Собянин.

Проектное решение реконструкции кинотеатра "Марс". Фото mos.ru

ЧТО СДЕЛАЛИ

В бывшем кинотеатре «Марс» после реконструкции общая площадь выросла в 3,4 раза и составила 8,5 тысячи квадратных метров. Теперь в здании – 4 этажа, в том числе подземный уровень.

Историческую вывеску кинотеатра восстановили с помощью технологии 3D-сканирования. Первый этаж и фойе украсили панорамным остеклением. В ближайшее время в «Марсе» откроется кинотеатр на 285 мест. Пять залов с анатомическими креслами оснастят по мировым стандартам. Широкоформатный экран с повышенным коэффициентом светоотражения позволит видеть изображение без искажения из любой точки зала.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Алтуфьевском районе обновили 39 дворов и общественные пространства около трёх образовательных комплексов. Местные жители получили новую универсальную спортивную площадку в Путевом проезде, д. 40, корп. 2.

В районе стало больше зелени – высажено более 190 деревьев и порядка 6,8 тысячи кустарников.

На Костромской улице, около владения 20 открылась ярмарочная площадка.

ПЛАНЫ

В 2022-2023 годах в Алтуфьевском районе столицы :

- обустроят соединительный участок между Путевым проездом и дублером Алтуфьевского шоссе – с переездом и тротуаром, освещением пешеходной зоны в подэстакадном пространстве 3-го Алтуфьевского путепровода;

- построят крупный спорткомплекс – легкоатлетический манеж на Инженерной улице, вл. 5А. Единовременно в нем смогут заниматься 122 человека в смену. Для зрителей поставят трибуны на 280 человек.