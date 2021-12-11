Москва получит по договорам участия 15 детских садов и школ

Строительство завершится в разные сроки - с начала 2022 года до конца 2025 года. Фото: Е. Самарина/mos.ru

В столице Департамент городского имущества согласовал пять проектов договоров участия застройщиков жилья в развитии инженерной и социальной инфраструктуры в районах. По документам город безвозмездно получит школы, детские сады и объекты теплоснабжения к ним. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В начале февраля 2021 года мэр Москвы утвердил новый механизм обеспечения москвичей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, - отметил заммэра. - Он предусматривает заключение с девелоперами договоров участия в развитии и благоустройстве территории столицы, а именно создание и передачу городу необходимых сооружений в рамках проектов строительства жилья. В настоящее время Департамент городского имущества согласовал пять договоров участия, по которым инвесторы построят на собственных земельных участках и передадут Москве восемь детских дошкольных и семь общеобразовательных учреждений, а также вспомогательные объекты к ним. Всего 17 сооружений. Их общая площадь составит почти 160 тысяч квадратных метров, а ориентировочная стоимость превысит 14 миллиардов рублей».

Проекты планировки застраиваемых территорий учитывают, что инвестор обязан создать в границах новых жилых кварталов объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Причем застройщик может самостоятельно содержать и эксплуатировать их или передать городу. Важно, что девелопер по договору участия может передать городу только сооружения, соответствующие столичным требованиям. За соблюдением всех норм следят профильные ведомства на всех этапах – от проектирования объекта до его приемки городом по итогам строительства.

«Все сооружения, которые указаны в согласованных договорах участия, находятся в Новой Москве, - уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Будущие учебные заведения смогут принять более семи тысяч детей. Их строительство завершится в разные сроки — с начала 2022 года до конца 2025 года».