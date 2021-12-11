Около станции метро «Марьина роща» построили жилой дом по программе реновации

В доме 120 квартир. Фото: mos.ru

Новостройка для жителей сносимых пятиэтажек появилась в районе Марьина роща возле одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро.

«На Шереметьевской улице, 13, корпус 1 введен в эксплуатацию жилой дом с подземным паркингом для переселения по программе реновации», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Жилой дом – односекционный, построен по индивидуальному проекту.

Фасады - в бежевых и коричневых тонах, отделка - керамогранитными плитами.

Для установки наружных блоков сплит-систем обустроили специальные места на фасадах - металлические навесные корзины.

В доме 120 квартир (143 - однокомнатные, 3 - двухкомнатные и 41 - трехкомнатные). Три квартиры - для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и поставили специальную сантехнику.

Во всех квартирах - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации.

Первый этаж здания - нежилой, с витражным остеклением. Здесь могут разместиться офисы, комната консьержа, колясочные, технические помещения для обслуживания жилого дома.

В подъездах - грузопассажирские лифты грузоподъёмностью 1000 кг и 400 кг. Их оснастили визуальной и тактильной информацией.

В новостройке:

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением;

- входы в подъезды, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли. Теперь мамы с колясками и пожилые люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входа защитит от скольжения в любое время года.

Вокруг дома провели благоустройство. Во дворе появились детская и спортивная площадки, газоны, цветники, деревья и кустарники.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/