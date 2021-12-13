Главой Мосгоризбиркома впервые выбрали женщину

Главой Мосгоризбиркома стала Ольга Кириллова. Фото: Илья ПИТАЛЕВ/РИА Новости

9 декабря члены нового состава Московской городской избирательной комиссии избрали председателя. По итогам тайного голосования кандидатуру Ольги Кирилловой, предложенную Центральной избирательной комиссией России, поддержали все члены МГИК единогласно. «С победой вас, - поздравил нового руководителя Мосгоризбиркома заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. - 14:0 - это хороший результат. Не каждый день можно видеть такой уровень поддержки».

Строго в соответствии с законом

Как сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, который присутствовал на заседании, Москва является лидером развития избирательной системы, Московская комиссия работает так, что не требуется вмешательство ЦИК. Он поздравил Кириллову с назначением и выразил уверенность, что она отлично справится с работой.

«Я уверен, что вы впишетесь, абсолютно комфортно будет, и получится выстроить отношения с Эллой Александровной. Две женщины всегда найдут против мужчины договоренности и как его победить»,- пошутил гость.

Также на этом заседании были утверждены заместитель председателя и секретарь комиссии. Должность зампреда снова занял Дмитрий Реут, должность секретаря - Владимир Попов. В ближайшие 5 лет новому составу комиссии предстоит определять работу всех избирательных циклов, проходящих в столице. Включая выборы Президента России в 2024 году, депутатов Госдумы в 2026-м, мэра Москвы и депутатов Мосгордумы в 2023 и 2024 годах, а также депутатов органов местного самоуправления.

«Не повредить, а улучшить»

Напомним, полномочия предыдущего состава Мосгоризбиркома завершились 8 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин и Мосгордума утвердили 14 кандидатур в новый состав комиссии, 8 из них были переизбраны из прошлого состава. По квоте мэра в новый МГИК из прошлого созыва переназначены Ольга Кириллова, Юрий Ермолов, Владимир Попов, Римма Кузнецова, Фаяс Халилулин и Станислав Вавилов. По предложению партии «Зеленая альтернатива» новым членом МГИК мэр Сергей Собянин назначил чиновника мэрии Игоря Аленькина.

По квоте Мосгордумы из прошлого созыва переназначены Николай Геращенко (КПРФ), Вячеслав Дунаев («Справедливая Россия - Патриоты - За правду») и Александр Ноздрин (ЛДПР), а также Дмитрий Реут и Евгений Андриенко. По предложению «Единой России» новым членом МГИК назначена сотрудник столичного Департамента территориальных органов Ольга Кудрявцева, по предложению «Новых людей» - глава ГБУ «Центр гражданской активности» Марина Прозорова.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что Юрий Ермолов принял решение покинуть пост главы комиссии (в новом составе он останется ее членом). На должность председателя комиссии ЦИК рекомендовал Ольгу Кириллову, которая ранее вошла в состав Мосгоризбиркома в качестве члена комиссии с правом решающего голоса.

Сразу после оглашения результатов голосования предыдущий глава МГИК Юрий Ермолов поздравил Ольгу Кириллову с избранием и вручил букет роз.

«Я обещаю, что приложу все усилия, чтобы не повредить, а только улучшить работу Московской городской избирательной комиссии, - обратилась к коллегам Ольга Кириллова. - Думаю, что мы все вместе будем держать уровень работы Московской городской избирательной комиссии, приложим все усилия. И я думаю, что у нас получится обеспечить в полной мере права московского избирателя. Спасибо вам огромное».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Ольга КИРИЛЛОВА - генерал-майор в отставке. Вся ее трудовая биография связана с работой в полиции. Работала в ГОВД Сахалинской области. Возглавляла УФМС России по Москве. С апреля 2016 года по январь 2019-го возглавляла Главное управление МВД РФ по вопросам миграции. После чего по собственному желанию ушла в отставку. Стала членом Совета при Президенте России по межнациональным отношениям. Также вошла в Общественную палату Москвы, где возглавила комиссию по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям. В апреле 2020 года Ольга Кириллова вошла в состав Мосгоризбиркома с правом решающего голоса.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Президента РФ, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД России» и благодарностью мэра города Москвы.