От механики до сладостей: кто и что покупает у Москвы сегодня

Москва. Сортировка кондитерских изделий на фабрике "Красный октябрь". Фото: Максим Григорьев/ТАСС

В январе-сентябре 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы превысил сумму 23 миллиарда долларов, что на 28 процентов больше по сравнению с теми же месяцами 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Среди российских регионов Москва занимает лидирующее положение по объемам поставок несырьевой неэнергетической продукции, - отметил заммэра. - Ее доля в общероссийском экспорте составляет 16,9 процента. Столичные предприятия продолжают уверенными темпами наращивать клиентскую базу за рубежом. За последние два года объём экспорта увеличился на 30,9 процента - с 17,69 миллиарда долларов в январе-сентябре 2019 года до 23,16 миллиарда долларов за аналогичный период этого года. В число основных покупателей входят Казахстан, Белоруссия и США, а всего среди импортёров 183 страны».

Главные страны-покупатели столичной продукции демонстрируют положительную динамику импорта на уровне 27-30 процентов. Например, ННЭ Москвы в Казахстан вырос в сравнении с девятью месяцами прошлого года на 27,1 процента и составил 2,4 миллиарда долларов, в США - на 27,8 процента до 2,2 миллиарда долларов. Большая часть московских поставок за границу приходится на товары промышленного производства.

«За 9 месяцев 2021 года рост экспорта промышленной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился почти на 31 процент и достиг 20,4 миллиарда долларов, - подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Зарубежные страны охотно закупают у столичных предприятий механическое оборудование и комплектующие (объем составил 1,9 миллиарда долларов) и электроустройства (1,2 миллиарда долларов)».

Увеличивается спрос и на агропромышленную продукцию столицы. По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», в январе-сентябре экспорт товаров АПК достиг уровня 2,8 миллиарда долларов. Это на 10,9 процента выше показателя тех же месяцев прошлого года. Среди наиболее перспективных категорий – молочная продукция, мясо и мясные изделия, кондитерские изделия, в частности шоколад, а также безалкогольные напитки.