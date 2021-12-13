«Пострадавшим детям помогают врачи»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прокомментировал взрыв в Серпухове

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал взрыв в Серпухове - напомним, утром в понедельник, 13 декабря, прозвучал взрыв на территории Серпуховского женского монастыря. По предварительной информации, бывший ученик приходской школы принес самодельное взрывное устройство и совершил самоподрыв. 18-летний парень скончался, находившийся в здании 15-летний подросток госпитализирован, еще шесть человек получили незначительные травмы. Обстоятельства выясняются.

«Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает, - сказал Андрей Воробьёв. - На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, прибывшие на место ЧП наряды полиции оперативно эвакуировали из здания учащихся и педагогов. У школы работают оперативные службы.